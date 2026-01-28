Войната в Украйна се превръща в най-смъртоносния конфликт за Русия след Втората световна война

Русия е платила изключително висока цена за минимални териториални придобивки във войната си срещу Украйна, сочи нов анализ на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS). Почти четири години след началото на пълномащабната инвазия руските въоръжени сили са понесли близо 1.2 милиона жертви - цифра, която според аналитичния център надхвърля загубите на която и да е голяма държава в който и да е конфликт след Втората световна война.

Оценката включва убити, ранени и изчезнали военнослужещи. Според изчисленията на CSIS около 325 000 руски войници са загинали от февруари 2022 г. насам. За да се илюстрира мащабът, общият брой руски жертви приблизително съответства на населението на Брюксел. В доклада се подчертава, че през последните осем десетилетия нито една голяма военна сила не е понесла толкова мащабни загуби в рамките на един-единствен конфликт.

За сравнение, бойните загуби на САЩ във водещите следвоенни конфликти са значително по-ниски. По време на Корейската война Съединените щати отчитат 54 487 загинали, а във войната във Виетнам – 47 434. По-късните военни операции водят до още по-малък брой жертви, включително 149 загинали във войната в Персийския залив през 1990–1991 г., 2 465 по време на операцията в Афганистан и 4 432 в Ирак.

Въпреки тези огромни човешки загуби, CSIS отбелязва, че напредъкът на Русия на бойното поле е крайно ограничен. При мащабни операции, като настъплението към Покровск, руските сили са се придвижвали със средно темпо от едва 15 до 70 метра на ден. Според анализа това е по-бавно от почти всички големи настъпателни кампании през последното столетие, включително някои от най-кървавите сражения на Първата световна война. От началото на 2024 г. Русия е завладяла по-малко от 1.5 процента от територията на Украйна.

Докладът обръща внимание и на икономическата цена на войната за Москва, като посочва, че продължителните бойни действия тласкат Русия към статута на второ или дори треторазрядна икономическа сила. Постоянните военни разходи и санкциите оказват все по-силен натиск върху икономиката.

CSIS оценява също, че руските загуби значително надвишават украинските. Съотношението се изчислява на около две до две и половина руски жертви за всяка украинска. Смята се, че украинските сили са понесли между 500 000 и 600 000 жертви общо, включително между 100 000 и 140 000 убити от февруари 2022 г. насам. Съвкупните загуби и на двете страни могат да достигнат 1.8 милиона души и да нараснат до 2 милиона до пролетта на 2026 г., ако настоящите тенденции се запазят.

Аналитичният център обяснява високия брой руски жертви със стратегия, насочена към изтощаване на украинската армия и общество чрез постоянен натиск и масирани атаки, разчитащи на числено превъзходство. В същото време се признава, че и Украйна е понесла тежки загуби, докато прилага стратегия на дълбоко ешелонирана отбрана.

Говорейки миналата седмица на Световния икономически форум в Давос, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през декември руските загуби са достигнали около 35 000 убити месечно, което се равнява на приблизително 48 загинали войници на час. По думите му година по-рано месечните руски загуби са били оценявани на около 14 000. Украинският министър на отбраната Михайло Федоров добави, че тези данни са документирани с видео доказателства и определи достигането на 50 000 убити като стратегическа цел, целяща да покаже зависимостта на Русия от човешкия ресурс.

Зеленски посочи още, че в момента Русия мобилизира между 40 000 и 43 000 войници всеки месец. Нито Киев, нито Москва публикуват официални данни за жертвите, а CSIS предупреждава, че всички военновременни оценки остават несигурни и податливи на политическа интерпретация.