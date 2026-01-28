  • Instagram
Счупиха стъклото на автомобил на депутат пред НС, СДВР е на крак

Инцидент е станал в района на паркинга на Партийния дом, в непосредствена близост до Народното събраине.

Стъкло на автомобил, собственост на народен представител, е било счупено, а за случилото се съобщават очевидци. Сигналът е подаден малко след установяване на щетата.

На мястото незабавно са изпратени екипи на Пето районно управление на СДВР – София. Районът е бил временно отцепен, а служителите са извършили оглед на местопроизшествието.

По първоначална информация няма данни за пострадали лица, пише Glasnews.bg.

Разследващите проверяват записи от охранителни камери в района, които могат да дадат яснота дали става дума за умишлено посегателство, вандалска проява или друг вид инцидент.

