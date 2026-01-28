ОБЗОР Консултациите на „Дондуков” 2: Едно "да" и четири "не"

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Днес на „Дондуков” 2 беше поканено ръководството на Българската народна банка.

►14:30 ч.

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров пристигна в сградата на президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

Йотова го посрещна на входа на президентството. Срещата между двамата ще бъде закрита.

В 14.30 ч. на консултации при Йотова влезе подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Той е ръководещ управление „Емисионно“ и член на УС на БНБ. Минути преди 16 часа срещата им приключи. Пред журналисти Гюров посочи, че е готов да поеме отговорността да е служебен премиер, но само ако няма скрити условия зад тази позиция. "Нямам морални проблеми да приема поста", уточни подуправителят на БНБ.

►13 ч.



Точно в 13 ч. в сградата на Президентството влезе втория подуправител на БНБ - Радослав Миленков. Той е ръководещ управленията "Банков надзор" и "Емисионно". Минути преди 14 часа той излезе при журналистите, като обяви, че поради многото си професионални ангажименти няма да приеме поста на служебен министър-председател.

Той подчерта, че позицията му е ясно изразявана многократно и не представлява изненада. „Дадох отговора, който съм давал и последните три пъти – няма да стана служебен премиер“, заяви Миленков. Като основен мотив за отказа си той посочи ангажиментите си към Европейската централна банка. Миленков напомни, че ръководи управленията „Банков надзор“ и "Емисионно" в БНБ и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Аргументите ми са известни. Те са свързани с отговорностите, които имам“, уточни той.

►12 ч.



В 12 ч. при Йотова отиде подуправителят на БНБ Петър Чобанов, който е ръководител на управление „Банково“. Неговият разговор с президента също продължи близо час. Държавният глава го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита. След нея Чобанов уточни, че би приел да е служебен министър-председател, само ако никой друг не приеме – с цел да предотврати конституционна криза.

„С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не се съгласи, но сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с „не“ на въпроса дали бих станал служебен министър-председател“, коментира Чобанов.

►11 ч.



Пръв в Президентството влезе управителят на БНБ Димитър Радев. Той прекара близо час с държавния глава – от 11 до 12 часа. Срещата между двамата беше закрита. На излизане пред журналисти Радев заяви, че отказва поста.

"Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна - ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер", коментира на излизане от Президентството Димитър Радев.

Припомняме, че председателят на Народното събрание Рая Назарян също отказа да заеме поста на служебен премиер. Срещата с нея се проведе във вторник. Длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

В 13 ч. на 29 януари държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа – неговият заместник - Мария Филипова.

На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.