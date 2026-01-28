Стаматов: Училищата в София са далеч от грипна епидемия

В София сме отдалечени от обявяването на грипна епидемия.

Училищата в столицата са далече от грипна епидемия

Далече сме от 30-те процента, които поставят в риск учебната среда. На финалната права на първия срок, а може би и в първата седмица на втория учебен срок столицата ще е далеч от този процент.





Това каза пред БНР Диян Стаматов, директор на 119. СОУ "Проф. Михаил Арнаудов" в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета.

"В подобна крайна, страшна и тъжна ситуация разследващите органи и образователните институции следва да извършат своята проверка", заяви училищният директор по случая със самоубийството на 18-годишен ученик в Баташко.

"Категорично трябва да има подкрепа за всеки ученик – без значение дали е със специални потребности или е отличник, за да опазим живота и здравето на всички в една образователна институция."





Тези пари са абсолютно недостатъчни, смята Стаматов за учителските възнаграждения. По думите му учителите приемат това "като насмешка", а сумата е твърде малка и "не достига по никакъв начин инфлацията, която виждаме всеки ден повсеместно".

Той не изключва "да изпаднем в дефицит на учители съвсем скоро" и посочи, че математиката, физиката и природните дисциплини са най-засегнати.

"За едно свободно място се явява под половин кандидат!"

Диян Стаматов коментира и проверката на знанията след седми клас и отпадането на т. нар. интегрални изпити. Според него учениците губят от това, а всеки опит за промяна среща съпротива, влиза в съда и се връщаме назад.