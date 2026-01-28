Всеки трети проверен на пътя е направил нарушение

Близо 5000 нарушения са установили служителите на МВР само за денонощие в рамките на мащабната специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. През изминалия ден са проверени 13 898 моторни превозни средства, като контролът е обхванал 15 663 шофьори и пътници, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Статистиката показва тревожна тенденция – при проверките са съставени 4462 фиша и 418 акта за административни нарушения. Това означава, че на практика всеки трети проверен е бил в нарушение на правилата.

Акцент в акцията остава недопускането на шофьори, употребили алкохол или наркотици. За денонощие са засечени 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях осем са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а седем са били с над 1,2 промила. Трима души са отказали да бъдат тествани.



Под въздействие на наркотични вещества са заловени осем шофьори. Прави впечатление високият брой на отказите от тестване – точно осем души са предпочели да не бъдат проверени за наркотици, което автоматично води до тежки административни санкции, но често се използва като законов инструмент за избягване на наказателна отговорност.

Постоянен контрол

Специализираната операция е постоянна и има за цел да ограничи предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия. Освен за алкохол и наркотици, екипите на "Пътна полиция" следят и за неправоспособни шофьори, техническа изправност и наличие на задължителна застраховка "Гражданска отговорност".