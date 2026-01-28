Божидар Божанов: Още миналата седмица е започнало унищожаването на документи в Комисията за противодействие на корупцията

Комисията за противодействие на корупцията трябваше да бъде закрита, но не по този начин, а вместо това да се създаде антикорупционна комисия с много по-олекотени функции. Сега отиващите си управляващи просто скриват бухалката на друго място. Това заяви в кулоарите на Народното събрание съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, след като мнозинството в пленарна зала одобри премахването на антикорупционната комисия.

“Още през миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК. Какво се случи днес? Борисов и Пеевски явно платиха с едни изгубени стотици милиони евро от Плана за възстановяване и устойчивост за да заметат следите от това, че използваха КПК като бухалка и склад за компромати. Ние гласувахме против, защото освен всичко друго, по този начин Сметната палата на практика ще наруши всички международни стандарти за дейността на одитни институции”, каза още Божанов.

Политическият лидер подчерта, че “Да, България” ще сезира компетентните институции за унищожените документи. На въпрос относно потенциално изключени кандидати за народни представители от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори Божанов отговори:

“Решението на нашия Национален съвет е да се явим в коалиция, както досега. Разговори за листите не са започвали. По отношение на г-н Лорер и г-н Божанков - смятаме, че хора, които са вземали ясни позиции в синхрон с нашите, не могат автоматично да бъдат изключени от листите.”, категоричен бе Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира развитието на казуса със Съвета за мир, след като миналата седмица премиерът в оставка Росен Желязков подписа Хартата за мир. Ходът на отиващите си управляващи бе яростно критикуван от ПП-ДБ, като първо “Да, България” обяви, че ще сезира Конституционния съд, а впоследствие ГЕРБ отстъпи със заявката, че Хартата не трябва да се ратифицира от този парламент.

“Виждаме, че вече и ГЕРБ дават заден и се противопоставят на това. Очаквахме тази седмица Хартата за мир да влезе за ратификация в Народното събрание, но нищо подобно не се случва. Очевидно или има някакъв разнобой в ГЕРБ, или са разбрали каква голяма глупост са направили. Лошото е, че докато България се занимава с това, Германия и Франция отново обсъждат “Европа на две скорости” с шестте водещи европейски икономики в ядрото на всички важни стратегически решения за бъдещето на Съюза”, заяви Мирчев.

Политическият лидер не спести критики и към напусналия Президентството Румен Радев, който вчера се изяви на Софийския икономическо форум.

“Не сме съгласни Европейският съюз да бъде сравняван със стратегиите на страни като Китай и Русия, които са изключително отдалечени от визията ни за бъдещето на Европа. Още по-малко новата Стратегия за национална сигурност на САЩ да се представя като пример за бъдещото развитие на ЕС. Точно обратното - ние искаме силна България в силна и реформирана Европа с конкурентоспособна икономика, с общи геополитически действия и с единен отговор на страните тогава, когато има външна заплаха”, заключи Мирчев.





