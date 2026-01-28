  • Instagram
УНСС създава Институт по криптоикономика и блокчейн

Министерският съвет взе решение за откриването на Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации (ИКИБИ) в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Предложението за новата структура е на ректора на висшето училище и идва след гласуване на Академичния съвет, съобщи правителствената информационна служба днес, 28 януари 2026 година.

Институтът ще се фокусира върху навлизането на блокчейн технологиите в глобалната икономика, което според официалните мотиви променя фундаментално взаимодействието между икономическите субекти. Идеята е УНСС да изгради адекватна изследователска инфраструктура, чрез която да предоставя икономически анализи и консултантски услуги в областите на Web 3.0 и криптоактивите.

Научни цели и международна дейност

Новото звено има за задача да провежда изследвания и да публикува резултати в издания с международен научен рейтинг. Предвижда се ИКИБИ да организира научни форуми и да си сътрудничи с водещи международни организации и специалисти.

"Трансформациите в икономиката налагат създаването на модерна образователна база", се посочва в мотивите към правителственото решение.

Въпроси около практическото приложение
Въпреки амбициозните планове за "консултантски услуги", остава отворен въпросът как новата структура ще балансира между академичната обективност и комерсиалните интереси в сектор, известен със своята волатилност и липса на регулация. Институтът ще се стреми да разработва иновативни модели за дигитална трансформация, които да подпомогнат както бизнеса, така и държавните институции при формирането на нови политики.

