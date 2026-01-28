  • Instagram
Университетите вече ще приемат студенти с общи изпити по математика и физика

Университетите вече ще приемат студенти с общи изпити по математика и физика
Кандидат студентите ще могат да се явяват на общ конкурсен изпит по математика, подготвян и организиран от висши училища, за прием в направления „Администрация и управление“ и „Икономика“. Общ изпит ще може да се създава от университетите и за прием в професионалните направления „Технически науки“ от инженерните специалности, в които математическата и/или подготовката по физика/химия са ключов фактор за успешно обучение. Това реши правителството с изменение на Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти.

От учебната 2026/2027 година министърът на образованието и науката ще може да предлага не по-малко от 20 на сто от определения брой на приеманите студенти в тези направления да става или с такъв общ изпит или с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, който ще е с не по-малко от 60 на сто тежест при формирането на бала за приемане по съответната специалност.

Очаква се по този начин да има по-ясни критерии за оценяване на кандидатите в специалности, изискващи висока подготовка по математика и/или физика/химия. Също така да се насърчи интереса към инженерно-технически и природо-математически специалности, както и към специалности с висока обществена значимост, чрез въвеждане на изисквания за по-голяма тежест на ключовите зрелостни изпити.

#университет

