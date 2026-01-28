Изключват шестима от „България може“, сред тях и бивши кадри на „Възраждане“

Ръководството на „България Може“ поиска изключване на шестима свои членове, сред които и бивши депутати от „Възраждане“, съобщиха от партийния пресцентър на БМ.

Искането е за изключване на Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов – членове на Изпълнителния съвет и Контролната комисия, част от които заемат или са заемали ключови позиции в партийното ръководство. То е мотивирано с поредица от действия и бездействия, нарушаващи партийния устав. Той допуска изключване на член при „системно неизпълнение на задълженията“ и при „действия, които уронват престижа и увреждат интересите или единството на партията".

Шестимата системно неизпълняванали уставни задължения, имали и действия с негативен обществен и политически ефект от регистрацията на партията до януари 2026 г. Например за периода от 12 декември 2024 г. до 17 януари 2026 г. от 29 заседания на Изпълнителния съвет – органът, който уставът определя като ръководен за партията, шестимата са пропуснали:

Севделина Петрова е отсъствала от 15 заседания, или 51% от всички;

Александър Арангелов – от 13 заседания (45%);

Венци Стойчев – от 13 заседания (45%);

Николай Дренчев – от 11 заседания (38%);

Красимир Гълъбов – от 13 заседания (45%), макар и с право на съвещателен глас като председател на Контролната комисия;

Иво Русчев е отсъствал от 2 заседания.

В текста се подчертава, че уставът допуска участие и онлайн, което прави големия брой отсъствия „още по-трудно обясним“. Цитира се и чл. 13, буква „г“ от устава, според който „всеки член на партията е длъжен да участва в организационния живот на партията и с поведението си да работи за укрепване на политическото ѝ единство“.

Друг мотив за искането за изключване е липса на реална дейност и неизпълнени функции. Според ръководството, за целия период визираните членове „не са проявили почти никаква активност“, измерима с предложения, анализи или материали за обсъждане в Изпълнителния съвет. Като изключения са посочени отчетите на Николай Дренчев и Александър Арангелов за областите Ловеч и София-област, изготвени „по настояване на заместник-председателя на партията Теодор Димокенчев“.

Според прессъобщението на "България може" Арангелов, като заместник-председател, отговарящ за предизборната дейност, „нямаше реален принос“ за участието на партията в частичните кметски избори и не е участвал в кампанията за извънредните избори за Общински съвет в Пазарджик.

Севделина Петрова, в качеството си на организационен секретар, не е извършила дейности по изграждане на общински и районни организации, не е създала регистри на партията, не е предприела действия за събиране на членски внос, като е мотивирала това с думите, че „не иска да бъде пъдар“. В прессъобщението се посочва още, че тя не е изготвила в срок пълен и точен финансов отчет и е представила „непълен и неточен вариант“ пред Сметната палата. На 17 януари 2026 г. е освободена от поста си с решение на Изпълнителния съвет.

Николай Дренчев, като председател на Организационния съвет, не е предприел действия по конституирането му и по изработването на правилник. Цитира се негово изявление на заседание на ИС, че няма намерение да изпълнява функциите си, „докато не се убеди, че може да има доверие на хората“.

Особено място в документа, разпространен от пресцентъра, заемат действията на съпредседателя Иво Русчев, които са определени като „сериозни нарушения на устава“. Сред тях са:

регистрация на партията за частичните избори за кмет в район „Искър“ въпреки изрично решение на ИС да не се участва;

еднолично спиране на поддръжката на профилите на партията в социалните мрежи;

самоволно определяне на ръководство на районната организация във Варна;

участие в учредяването на районни и общински организации без изискуемите уставни документи или с участие на лица, които не са членове на партията;

среща в посолството на САЩ без решение на ИС и без последващ писмен доклад.

В текста изрично се посочва, че „провеждането на среща в чуждо посолство без решение на ИС само по себе си съставлява нарушение на устава и е недопустимо“.

Към формалните нарушения се добавят и описания на поведение, определено като „грубо и агресивно“. Най-фрапиращият случай, според прессъобщението, е „заканата на Русчев за саморазправа със заместник-председателя Теодор Димокенчев“, отправена по време на заседание на ИС и отразена в протокол.

Втората голяма група основания за изключване засяга действия с външен ефект. Най-ранният пример е от лятото на 2025 г., когато Николай Дренчев еднолично спира достъпа на партия „Възраждане“ до техния сайт, който контролира. В документа се цитира признанието му, че е действал „с цел личен реванш“ и че е поискал пари, за да възстанови достъпа. Според текста, единствено „бързата реакция на съпредседателя Кузман Илиев“ е предотвратила по-тежки последици.

Следват конфликти около дейността на общинските съветници на партията, включително организирана съпротива срещу въвеждането на правила за отчетност, публична защита на встъпването на Антон Бранков в СОС въпреки решение на ИС и последвалото му напускане на партията.

Кулминацията е описана като „голям скандал“, свързан с решение за имотна замяна в район „Изгрев“ и последвалото задържане от ГДБОП на организирана престъпна група, в която по информация на МВР участва и Бранков. От този момент, се казва в съобщението, „негативното медийно отразяване на партията бе повсеместно“.

След тези събития мнозинството в Изпънителния съвет е призовало шестимата да напуснат доброволно. Вместо това, според партията, е последвала „агресивна реакция“ и интервю на Николай Дренчев, определено като „обща позиция на групата“ и „достатъчно основание за незабавно изключване“.

В заключителната част на прессъобщението се подчертава, че трима от визираните – Севделина Петрова, Красимир Гълъбов и Венци Стойчев – „нито веднъж не съгласуваха нито едно свое действие в СОС с Изпълнителния съвет“. Според текста, самата поява на негативни публикации и коментари е достатъчна, за да се приеме, че с действията си те уронват престижа на партията.

На тази основа ръководството прави извод, че са налице всички предпоставки за изключване на Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.