Съвети за домакини: колко често трябва да смените хавлиените кърпи, за да имате свеж дом и здрава кожа
Хавлиените кърпи са част от ежедневието ни и влизат в пряк контакт с кожата на тялото и лицето. Въпреки това често подценяваме колко важна е тяхната редовна смяна. Неправилната поддръжка може да доведе не само до неприятен миризъм в банята, но и до кожни раздразнения, акне и алергични реакции. Ето защо е добре всяка домакиня да знае колко често трябва да подменя хавлиените кърпи, за да поддържа свеж и здравословен дом.
Колко често трябва да смените хавлиените кърпи
Специалистите по хигиена препоръчват хавлиените кърпи за тяло да се сменят на всеки 3–4 използвания , което винаги означава на всеки 2–3 дни . Кърпите за лице искат още по-голямо внимание и е добре да се сменят всеки ден или най-много през ден .
Причината е проста – влажната среда в банята е идеална за развитие на бактерии и гъбички. Дори кърпата да изглежда чиста, в нея може да се задържат микроорганизми, които дразнят кожата и нарушават нейния естествен баланс.
Защо честата промяна е толкова важна
Кожата на лицето е по-чувствителна от това на тялото. Използването на една и съща кърпа в продължение на дни може да доведе до запушване на порите, поява на пъпки и зачервяване. При хора с чувствителна кожа или дерматологични проблеми рискът е още по-голям.
Освен това старите или недостатъчно добре изпрани кърпи губят мекотата си и започват да дразнят кожата, вместо да я подсушават нежно.
Как да поддържате кърпите свежи и меки
Прехвърлете хавлиените кърпи на температура 60°C , за да унищожите бактериите
Избягвайте прекомерната употреба на омекотители – те можете да намалят попивната способност
Сушете кърпите на добро проветриво място или в сушилня
Не използвайте една и съща кърпа за лице и тяло
Подменяйте старите кърпи с нови, когато започват да стават твърди и груби
Колко често да купувате нови кърпи
Дори при правилна поддръжка, хавлиените кърпи имат ограничен живот. Препоръчително е да се подменя с нови на всеки 1–2 години , в зависимост от честотата на използване и качеството на материята. Изнесените кърпи не изглеждат само неестетично, но и съдържат повече бактерии.
Редовната смяна и правилната грижа за хавлиените кърпи са малки, но изключително важен детайл от поддържането на чист и утен дом. Свежите, меки кърпи не само създават усещане за комфорт, но и предпазват кожата на тялото и лицето от раздразнения. С няколко прости навика можете значително да подобрите хигиената в дома и ежедневното си благосъстояние.
Още по темата:
- » Как да се държите така, че хората винаги да искат да общуват с вас: 6 важни съвета
- » нов председател на Софийския районен съд
- » Съветът на ЕС няма да накаже Испания и Португалия за дефицита