Радослав Миленков на среща с президента Илияна Йотова

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Радослав Миленков пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на банката Петър Чобанов.