Радослав Миленков на среща с президента Илияна Йотова
Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Радослав Миленков пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.
По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на банката Петър Чобанов.
Още по темата:
- » ОБЗОР Консултациите на „Дондуков” 2: Едно "да" и четири "не"
- » Стилът на Илияна Йотова – когато облеклото говори за лидерство
- » Илияна Йотова започва консултации за служебен кабинет
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика