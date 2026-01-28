  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +10
Пловдив: +7 / +8
Варна: +6 / +7
Сандански: +8 / +8
Русе: +6 / +6
Добрич: +6 / +6
Видин: +4 / +4
Плевен: +7 / +8
Велико Търново: +6 / +7
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +4 / +5
Стара Загора: +6 / +6

Петър Чобанов: В момента не съм необходим в ролята на служебен премиер

  • Сподели в:
  • Viber
Петър Чобанов: В момента не съм необходим в ролята на служебен премиер
A A+ A++ A

След срещата на "Дондуков" 2 с президента Илияна Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов заяви, че не би приел да застане на поста служебен премиер.

Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля. Мисля, че мога да бъдат много полезен с работата си в БНБ, каза Чобанов.

#Петър Чобанов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?