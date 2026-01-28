Петър Чобанов: В момента не съм необходим в ролята на служебен премиер
След срещата на "Дондуков" 2 с президента Илияна Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов заяви, че не би приел да застане на поста служебен премиер.
Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля. Мисля, че мога да бъдат много полезен с работата си в БНБ, каза Чобанов.
Още по темата:
- » Петър Чобанов пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с Илияна Йотова
- » Петър Чобанов: И с нов кабинет, и със служебния, бюджет 2023 ще бъде приет
- » Петър Чобанов: КТБ не беше фалирана умишлено
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика