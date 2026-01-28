Иван Иванов: Спасихме 100% от средствата за саниране на блоковете по ПВУ

Държавата прехвърля управлението на програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към Българската банка за развитие (ББР), за да избегне загубата на европейски средства. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов след заседание на Министерския съвет в сряда, 28 януари 2026 година.

"Целта беше да спасим всички одобрени жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности," заяви Иван Иванов, цитиран от БТА. Според него мярката е договорена с Европейската комисия (ЕК) като част от измененията в Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Най-съществената промяна за гражданите е отпадането на изискването за 20% собствено съфинансиране от сдруженията на собствениците по Етап 2 на програмата. По този начин обновяването на всички одобрени сгради става 100% безплатно. Министърът подчерта, че събраните до момента средства от собствениците могат да бъдат използвани от тях свободно.

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности се удължава значително – до 31 декември 2029 година. Решението засяга общо 454 сгради (177 блока от Етап 1 и 277 от Етап 2), които ще бъдат управлявани от ББР като самостоятелна инвестиция в размер на близо 246.6 милиона евро.

Административни маневри

Документацията на одобрените обекти ще бъде прехвърлена служебно от МРРБ към банката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН), като собствениците не трябва да кандидатстват повторно.

Министър Иван Иванов допълни, че евентуалните икономии от бъдещите търгове за строителство ще бъдат използвани за финансиране на блокове, които в момента се намират в резервните списъци. Въпреки оптимистичния тон на министерството, прехвърлянето на дейността към ББР и тригодишното удължаване на сроковете индиректно потвърждават сериозното забавяне в изпълнението на енергийното обновяване у нас.