Металургията става защитена специалност

Министерството на образованието и науката и Министерският съвет засилват политиките за обвързване на държавното финансиране с реалните нужди на икономиката. Това заяви днес, 28 януари 2026 година, министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев след заседание на правителството.

"Търсенето на образование понякога се разминава с реалните потребности на икономиката", обясни Красимир Вълчев. Според него държавата съзнателно увеличава приема в инженерно-техническите, аграрните и хуманитарните науки за сметка на стопанските и правните дисциплини.

Най-сериозният проблем остава липсата на медицински кадри. Красимир Вълчев подчерта, че въпреки ръста от 36 процента в приема на медицински сестри след премахването на таксите миналата година, системата все още има нужда от три пъти повече завършващи студенти.

Министърът в оставка посочи парадокса в медицинското образование: интерес към специалностите има, но огромен процент от младите лекари напускат страната веднага след завършването си. Това превръща българското държавно образование в инкубатор за кадри за чужди икономики.

Нови защитени специалности

Списъкът на защитените специалности, за които държавата поема пълното финансиране, се разширява. В него влизат италианска филология, дирижиране на народен хор и професионалното направление "Металургия".

Красимир Вълчев припомни също, че срокът за подаване на заявления за допълнителна матура по желание е 28 февруари. Той призова зрелостниците, които се насочват към технически профили, да се явят на изпит по математика, където все още се отчита нисък брой кандидати.