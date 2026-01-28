Петър Чобанов пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с Илияна Йотова
Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристига на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател.
БТА
