  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +12
Пловдив: +8 / +11
Варна: +7 / +11
Сандански: +8 / +10
Русе: +6 / +9
Добрич: +7 / +11
Видин: +4 / +6
Плевен: +7 / +10
Велико Търново: +6 / +10
Смолян: +0 / +5
Кюстендил: +5 / +9
Стара Загора: +6 / +9

Петър Чобанов пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с Илияна Йотова

  • Сподели в:
  • Viber
Петър Чобанов пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с Илияна Йотова
A A+ A++ A

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристига на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател.

БТА

#Петър Чобанов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?