След срещата с Йотова: И Димитър Радев отказа да е служебен премиер
Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пристигна на “Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.
Както и вчера, Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.
На излизане от “Дондуков” 2 гуверньорът на БНБ каза, че фокусът на разговорът е бил върху назначаването на служебен министър-председател.
“Ако приема да стана министър-председател, това е нарушение на централното банкерство. Това крие риск от дестабилизиране, а БНБ е най-стабилната публична институция, но и от лишавана не страната от право на глас в ЕЦБ в самото начало на нашето членство в еврозоната”, добави Радев.
Още по темата:
- » Къде ще заживее Румен Радев след напускането на държавната резиденция?
- » Първата жена на „Дондуков“ 2: Коя е Илияна Йотова
- » Кой е мъжът до Илияна Йотова
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика