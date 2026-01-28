  • Instagram
След срещата с Йотова: И Димитър Радев отказа да е служебен премиер

След срещата с Йотова: И Димитър Радев отказа да е служебен премиер
Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пристигна на “Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Както и вчера, Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.

На излизане от “Дондуков” 2 гуверньорът на БНБ каза, че фокусът на разговорът е бил върху назначаването на служебен министър-председател.

“Ако приема да стана министър-председател, това е нарушение на централното банкерство. Това крие риск от дестабилизиране, а БНБ е най-стабилната публична институция, но и от лишавана не страната от право на глас в ЕЦБ в самото начало на нашето членство в еврозоната”, добави Радев.

#Илиана Йотова

