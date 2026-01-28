Италия избухна в гняв заради участието на Американските имиграционни (ICE) на Зимните олимпийски игри

В Италия възникна обществено възмущение след съобщения, че подразделение на американската служба за имиграция и митническо изпълнение (ICE) ще участва в охраната на предстоящите Зимни олимпийски игри, които ще се проведат от 6 до 22 февруари. Спорът се съсредоточава върху отдела за разследване на вътрешната сигурност (HSI), част от ICE, който се занимава с трансгранични престъпления. Докато HSI често оказва съдействие при сигурността на международни събития, много италианци свързват агенцията с имиграционната политика от ерата на Тръмп, която е критикувана за своята строгост и насилствени действия (например екзекуции на улицата).

Представители на ICE уточниха, че в Италия ще участват само офицери от HSI, и то в строго помощна роля, докато отделът за прилагане и изпълнение на имиграционните закони (ERO), който отговаря за миграционното прилагане, няма да присъства. Според ICE мисията на HSI е ограничена до съдействие на Дипломатическата служба за сигурност на САЩ и италианските власти при проверка на заплахи от транснационални престъпни организации. Всички оперативни правомощия остават изцяло в ръцете на италианските сили за сигурност.

Въпреки тези уверения, италиански обществени фигури и политици изразиха силна опозиция. Кметът на Милано Джузепе Сала нарече ICE „нежелана“ организация и я определи като милиция, отговорна за убийства, като се запита защо Италия трябва да се съобразява с решения на САЩ. Маурицио Лупи, центристки политик от коалицията на премиера Джорджа Мелони, нарече решението „чиста глупост“. Европейският депутат от Демократическата партия Алесандро Зан определи участието на ICE като „неприемливо“ и несъвместимо с демократичните и човешки ценности на Италия. Партията „Italia Viva“, водена от бившия премиер Матео Рензи, също поиска агентите на ICE да бъдат забранени за влизане, докато синдикатът USB обяви протест „ICE ВЪН!“ по време на церемонията по откриването в Милано.

Италианските власти се опитаха да омаловажат ситуацията. Външният министър Антонио Таяни подчерта, че агентите на HSI са различни от офицерите на ERO, които прилагат имиграционните закони в САЩ, като добави: „Не е като да идват СС.“ Вътрешният министър Матео Пиантедози потвърди, че ICE „никога няма да действа в Италия“ и заяви, че е обсъдил въпроса с американския посланик. Джовани Малаго, ръководител на Олимпийския организационен комитет Милано-Кортина, потвърди, че американското присъствие ще обслужва само високопоставени правителствени представители, а не общата сигурност на игрите.

Международният олимпийски комитет също подчерта, че цялата отговорност за сигурността на игрите остава в домакинската страна, в координация с делегациите на участващите държави. Очаква се в откриването на игрите в Милано да присъстват американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, което частично обяснява разполагането на HSI.

Въпреки това, общественото недоволство в Италия остава силно, подхранвано от последните инциденти в САЩ, като смъртта на Рени Гуд и Алекс Прети в Минесота по време на операции на имиграционните. Присъствието на ICE, дори в ограничена роля, отново възпламени опасения относно имиджа на САЩ и практиките на тяхното прилагане на закона в чужбина, оставяйки много италианци да се питат доколко е уместно агенция, свързана с противоречиви вътрешни операции, да участва в международно спортно събитие.