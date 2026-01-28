Словашкият премиер Фицо алармира ЕС за 'опасното' психическо състояние на Тръмп

Словашкият премиер Роберт Фицо алармира европейските лидери относно психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп след лична среща в имението на президента, Мар-а-Лаго във Флорида, на 17 януари. На неофициална дискусия с колеги по време на извънредната среща на ЕС в Брюксел на 22 януари Фико описал поведението на Тръмп като „опасно“, според няколко европейски дипломати, цитирани от Politico.

Дипломати посочват, че изявленията на Фицо са направени извън официалните дискусии на срещата, в отделна, неформална обстановка с други представители на ЕС. Точните коментари или действия на Тръмп, които са предизвикали реакцията на словашкия премиер, остават неясни, като източници от четири различни европейски правителства и високопоставен служител на ЕС заявяват, че не са били наясно с конкретен повод за притесненията на Фицо.

Фицо е известен като един от най-протръмпистките лидери в Европа, често хвалейки подхода на Тръмп към европейската сигурност и войната между Русия и Украйна. След срещата в Мар-а-Лаго той публикува видеа и коментари в подкрепа на политиката на Вашингтон. В миналото той се е обръщал към американците на Консервативната политическа конференция, заявявайки, че Тръмп „прави голяма услуга на Европа“.

Белият дом отхвърли оценката на Фицо. Прессекретарят Ана Кели нарече съобщенията „абсолютна, тотална фалшива новина“ и твърди, че срещата е била „позитивна и продуктивна“. Високопоставен американски служител, присъствал на срещата, също омаловажи напрежението, описвайки дискусията като „приятна, нормална и включваща леки шеги“, които са заснети от фотографи на Белия дом.

На 27 януари Фицо обяви, че Словакия няма да участва в новосформирания „Съвет за мир“ на Доналд Тръмп. Той обясни, че страната му подкрепя мирните усилия в глобални конфликти, включително в Газа и Украйна, но ще избягва ангажимент по инициативата на Тръмп, сигнализирайки внимателно дистанциране от последните международни усилия на американския президент.