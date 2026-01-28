МВР спря ускореното издаване на шофьорски книжки

Технически проблем в международната мрежа за обмен на информация RESPER стана причина за временно преустановяване на ускорената услуга за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС). Сривът е настъпил извън територията на страната, но пряко засяга работата на всички звена на "Пътна полиция" в България, съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция".

"Технически проблем в мрежата за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС между държавите членки на ЕС – RESPER, извън територията на България, е причина временно да бъдат затруднени ускорените услуги", гласи официалното съобщение на ведомството.



Към момента гражданите не могат да подават заявления за ускорена поръчка, тъй като системата не позволява извършването на необходимите автоматизирани проверки в общоевропейската база данни. От МВР поднасят извинения за причиненото неудобство, но не се ангажират с конкретен срок за пълното възстановяване на процеса.

Системни проблеми

Това е поредното затруднение за шофьорите през януари 2026 година. Припомняме, че по-рано през месеца услугите бяха частично ограничени поради преминаването към напълно централизирано персонализиране на личните документи по нов образец. Настоящата авария в RESPER обаче е независима от вътрешните реформи и засяга целия Европейски съюз. Обикновените и бързите поръчки продължават да се обработват според възможностите на системата, но са възможни забавяния.