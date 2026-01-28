  • Instagram
Честито! Столичното метро навърши 28 години

Честито! Столичното метро навърши 28 години
На 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичния метрополитен.

За този период „Метрополитен” ЕАД се утвърди като гръбнакът на столичния транспорт с предоставянето на надеждна, безопасна и устойчива транспортна услуга, която в даден период е била и единственият обществен начин за придвижване в столицата.

Ръководството и екипът на „Метрополитен“ ЕАД ще продължи ежедневната комуникация с фирмите изпълнители на разширението на столичното метро с цел срочното разрешаване на проблемите, възникнали по време на строителството на новите участъци и поддържане на нормалния ритъм и планиране при реализацията на строителството на новите отсечки и станции.

До края на настоящата година столичани ще имат възможността да се възползват от новите 3 километра и 3 метростанции под бул. „Владимир Вазов”, както и от удобството на новите влакове, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация.

След завършването в срок на текущите проекти, до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 61 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт ще е над 45% или над 650 хил. пътници дневно.

Ръководството на „Метрополитен”ЕАД благодари за ежедневните усилия, професионализъм и високата отговорност на всички служители, от поддръжката - хигиенисти, ел. техници, депомайстори до ръководителите на отделните дейности, свързани с експлоатационните и инвестиционни цели на столичния метрополитен, с които дружеството ще продължи да изпълнява своята обществена мисия.

