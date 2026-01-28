ГЕРБ-СДС залага на Главчев за служебен премиер

Димитър Главчев е най-подходящият избор за служебен министър-председател. Това заяви в ефира на бТВ лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов, като подчерта, че именно опитът и равноотдалечеността правят Главчев приемлив вариант в настоящата политическа ситуация.

По думите му в т.нар. „домова книга“ има няколко фигури, които могат да бъдат определени като равноотдалечени, но именно Главчев вече е натрупал реален управленски опит. Христов отхвърли критиките, че той е свързан с ГЕРБ, като припомни, че други имена също имат ясно политическо минало. В този контекст той посочи, че Андрей Гюров е бил председател на парламентарната група на ПП-ДБ и народен представител.

Румен Христов коментира и отказа на Рая Назарян да приеме номинация за служебен премиер. По думите му тя е постъпила коректно, след като е заявила, че не е равноотдалечена и че това би създало съмнения в обществото дали няма да работи в интерес на ГЕРБ. Според Христов именно подобни съмнения са причина за нейния отказ.

Лидерът на СДС беше категоричен, че в ГЕРБ-СДС няма притеснение от президента Румен Радев. Целта на коалицията не е постигане на 121 депутати, а да бъде първа политическа сила на предстоящите избори. По думите му удобната дата за вота се търси, като все по-вероятно е изборите да се проведат на 19 април.

Христов засегна и темата за Конституцията, като подчерта, че не е полезно тя да бъде „пипана“ на парче. Според него основният закон е изиграл ролята си, но вече има нужда от осъвременяване, което може да стане единствено чрез свикване на Велико Народно събрание. Той припомни, че България е единствената държава, която разполага с такъв механизъм.

Христов заяви още, че страната се е забавила с влизането си в еврозоната, но позитивите от това решение ще започнат да се усещат още през тази година. Според него след няколко месеца ефектът ще бъде видим и за бизнеса, и за гражданите.

Той коментира и външнополитическите приоритети на страната, като подчерта, че е важно България да поддържа добри отношения както със Съединените щати и президента Доналд Тръмп, така и с Европейския съюз. Темата за участието ни в инициативи, свързани със Съвета за мир, трябва да се разглежда именно през призмата на този баланс, заяви Румен Христов.