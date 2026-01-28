28 януари под знака на поличбите и покаянието в църквата

На 28 януари денят е наситен както с народни вярвания и поличби, така и с църковна памет. В народния календар датата се свързва със знаци за времето, забрани в дома и ритуали за предпазване от нещастие, а според църковния календар православните християни почитат св. Ефрем Сириец, смятан за учител на покаянието и духовното смирение.

Какво казва народната традиция за 28 януари

В миналото хората внимателно са наблюдавали деня, за да предскажат какво ги очаква през годината. Смятало се е, че ако времето е ветровито, годината ще бъде влажна. Ярките звезди през нощта се приемали като знак за слана, а ако звездите не се виждат – за предстоящо затопляне. Ясният ден пък се тълкувал като предвестник на горещо и сухо лято.

Народната мъдрост е поставяла и строги забрани. Убиването на насекоми в дома – паяци, щурци или дори хлебарки – се е смятало за лоша поличба, която може да донесе нещастия. Също така било строго забранено да се нараняват котки и други домашни животни, защото това се приемало като знак за идваща беда.

Какво е позволено и дори препоръчително според поверието

Денят е бил свързван с грижата за дома и мира в семейството. Къщата трябвало да бъде напълно почистена, а според някои вярвания на котлона се оставяло мляко, за да се „омилостивят злите сили“. Гощаването на хора, които влизат в дома, се е приемало като добър знак за благополучие.

Любопитно народно поверие гласи, че ако човек се оглежда по-често в огледалото след обяд на този ден, може да запази младостта и красотата си за дълго време.

Какъв църковен празник е 28 януари

Според църковния календар на 28 януари, или 10 февруари по стар стил, се почита паметта на св. Ефрем Сириец, живял през IV век в Месопотамия. Той е известен като учител на покаянието и духовното обновление.

Животът му бил белязан от дълбока вътрешна промяна. След като бил несправедливо обвинен и хвърлен в затвора, преживяването го довело до осъзнаване на собствените му грехове. След оправдаването си Ефрем избрал пътя на отшелничеството, молитвата и тълкуването на Светото писание, а по-късно станал известен проповедник и богослов.

Значението на деня за вярващите

Св. Ефрем Сириец е автор на множество молитви и песнопения, сред които и прочутата покайна молитва „Господи и Владико на живота ми…“, която се чете всеки ден по време на Великия пост. На този ден вярващите се обръщат към светеца с молитви за мир в дома, семейството и държавата, както и за вразумяване и укрепване на брачните отношения.

Църквата напомня, че както и във всеки друг ден, не се одобряват лъжата, гневът, завистта, алчността и осъждането. Вместо това 28 януари е време за покаяние, прошка и вътрешно смирение – ценности, които се преплитат и с народните представи за ред, чистота и хармония.