Колко протестиращи уби режима в Иран? Отговорът изчезна заедно с телата - а мащабът е немислим

Цифрите не пасват. Режимът в Иран казва 3000. Правозащитни организации съобщават поне 6000, може би 22,000. Някои лекари твърдят 30 000 или повече.

Някой лъже, преувеличава или просто не знае. Вероятно и трите.

Протестите започнаха напълно обичайно. На 28 декември търговците от техеранския базар затвориха магазини си, докато иранската валута се сриваше в реално време. В рамките на дни демонстрациите се разпространиха в цялата страна, във всички 31 провинции, трансформирайки се от икономически гняв в искания за смяна на режима.

После дойде потушаването. Революционна гвардия, милиция Басидж, редовна полиция. Бойни патрони. Ловни пушки, заредени с метални сачми. Сили за сигурност, стрелящи от покриви.

На 8 януари правителството прекъсна интернета. Почти изцяло. Вече близо месец е мрак.

Каквото и да се е случило през първите 48 часа на мрака - трудно ще разберем истината.

ВЕРСИЯТА НА РЕЖИМА: МАЛКО НАД 3000

На 21 януари иранското правителство най-накрая даде цифра: 3117 мъртви. 2427, от които цивилни и сили за сигурност, останалите „терористи".

Върховният лидер Хаменей обвини „вътрешни и международни престъпници". Държавната телевизия продължава да повтаря, че Америка и Израел са организирали всичко.

Ето защо никой не им вярва: Иран винаги подценява цифрите. След протестите през ноември 2019 г. те твърдяха много по-малко жертви, отколкото разследванията по-късно откриха. Фактът, че признават 3000 (безпрецедентно!) предполага, че цифрата е много по-висока.

Но тази цифра от 3000 все пак е нещо. Това е тяхната цифра. Официално заявена.

ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 6000 ПОТВЪРДЕНИ, МОЖЕ БИ 22,000

Агенцията за новини на правозащитниците активисти (HRANA) съобщи, че са потвърдили 6126 смъртни случая. Това са 5777 протестиращи, 214 правителствени служители, 86 деца, 49 цивилни. Имат имена, възрасти, локации.

Но те също така разследват други 17,000 докладвани смъртни случая. Това може да доведе цифрата от 22,000.

Amnesty International преброи поне 205 чувала с трупове в една претоварена морга в Кахризак, извън Техеран. По-късен видеозапис показа 250.

На HRANA може да се има доверие. Техните цифри бяха точни при предишни потушавания. Те не приемат докладите за жертви без проверка; работят чрез мрежи на местно ниво в страната.

Но дори те признават: тези 17,000 са непотвърдени. Прекъсването на интернета прави проверката невъзможна.

ЛЕКАРИТЕ В ИРАН: 30,000 ИЛИ ПОВЕЧЕ

Тук нещата стават наистина объркващи.

The Guardian разговаря с мрежа от над 80 медицински специалисти в 12 провинции. Тяхната оценка: над 30,000 мъртви. Според тях, официалните (оповестени от режима) смъртни случаи са „по-малко от 10% от реалния брой".

Списание Time цитира двама неназовани висши служители от министерството на здравеопазването: отново поне 30,000.

Базиран във Франция хирург с контакти в Иран сподели пред Euronews: 22,000 регистрирани в съдебномедицински съоръжения.

Специален докладчик на ООН за Иран: докладите предполагат „десетки хиляди".

Големи твърдения. Големи проблеми.

Как лекарите изчислиха тази цифра от „10%"? Не са оповестили публично. Не означава, че грешат, но означава, че работата им не може да се провери.

Повечето източници са анонимни. Разбираемо, все пак биха били арестувани или по-лошо. Но анонимността означава липса на независима проверка.

КАКВО ВСЪЩНОСТ ПОКАЗВАТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Забравете цифрите за момент. За какво се съгласяват множество независими източници?

Моргите са били претоварени. Съдебномедицинските съоръжения в множество градове не са могли да се справят с телата. В гробището Бехешт-е Сакинех в Карадж свидетели описват стотици тела, пристигащи в пикапи през два дни. Служителите казали на семействата, че са „получили хиляди тела".

Убийствата са били извършени систематично. Изстрели в главата от близко разстояние. Доказателства за ранени хора, потенциално убити в болници. Д-р Касим Фахраей в очната болница Фараби в Техеран съобщи за над 1000 души с очни наранявания само през декември.

Режимът се опита да скрие тази информация. Тела в хладилни камиони за сладолед. Семейства, плащащи от 5000 до 7000 долара, за да получат телата на близките си обратно. Някои принудени да подпишат изявления, приемащи фалшиви официални истории, преди да получат останките.

Трябва да се отбележи, че протестиращите избягваха болниците. Страхът от арест накара ранените хора да стоят настрана. Някои вероятно са починали от напълно лечими наранявания. Никой не ги е преброил.

ВСЕКИ ИМА СВОЯТА ЦЕЛ

Иран иска цифрата да е ниска. По-малко международен натиск, по-малък вътрешен гняв. Лъгали са за жертвите при протести и преди.

Опозиционните групи я искат висока. По-високи цифри означават повече натиск за международна намеса. Реза Пахлави (синът на покойния шах) все пак призова за протести на 8 януари. Това не беше случайно.

Америка иска оправдание. Тръмп заплашва с военни действия. Самолетоносачът USS Abraham Lincoln току-що пристигна. Цифрите на жертвите се превръщат в патрони за новата война на Доналд.

Нищо от това не означава, че доказателствата са фалшиви. Означава, че не трябва да се вярва на случайни цифри от заинтересовани страни.

МРАКЪТ ПРОМЕНЯ ВСИЧКО

Спирането на интернета е най-дългото в историята на Иран. Няма документация в реално време. Семействата не могат да търсят изчезнали хора онлайн. Гражданското общество не може да се организира, за да преброи мъртвите.

Моментът на спирането също не е случаен. Прекъсване на 8 януари. Най-бруталните събития се случиха на 8-9 януари.

Но мракът се отнася и за двете страни. Твърденията от този период, от всеки източник, не могат да бъдат проверени. Информационният вакуум позволява на всеки да запълни това, което иска да вярва.

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Жертвите от протести в Иран през годините:

2009: 70-112 мъртви за месеци

2019: Поне 324 потвърдени, може би 1500, предимно за два дни

2022: 540-600 за месеци

2026: Хиляди. Колко хиляди?



Ако наистина са 20,000-30,000...това не е просто безпрецедентно за Иран. Това е безпрецедентно за потушавания на протести изобщо в този век. Твърдението за 36,500 за 48 часа? Това би изисквало убийства в индустриален мащаб.

Не означава невъзможно. Означава, че трябват извънредни доказателства. В момента тези доказателства не съществуват публично.

КАКВО ВСЪЩНОСТ ЗНАЕМ



Сигурно:

Хиляди са починали. Дори Иран признава 3000+.

Силите за сигурност са използвали систематична смъртоносна сила. Това е умишлено убийство, а не контрол на тълпата, за тези които са се объркали.

Иран активно крие реалния брой. Прекъсване на интернет, контрол на морги, натиск върху семействата.

Официалната цифра от 3117 определено е твърде ниска.



Вероятно:

Реалният брой вероятно е 5000-10,000+. Множество надеждни източници, претоварени морги в множество градове, проверени визуални доказателства подкрепят този диапазон.



Несигурно:

Твърденията за 20,000-30,000 не могат да бъдат проверени. Може да са толкова, но методологията е неясна, източниците са анонимни и документацията е недостатъчна.

Твърденията за 36,500 за 48 часа изглеждат логистично неправдоподобни.



НЕПРИЯТНАТА ИСТИНА

Не знаем точно колко са починали. Но знаем, че това беше масово клане. Иран се опитва да го скрие. Светът трябва да изисква истината.

Когато мракът свърши, било чрез възстановен интернет, крах на режима или просто въпрос на врем, съдебномедицинските разследвания ще разкажат истинската история. Масовите гробове не лъжат.

***

Въз основа на доклади от Amnesty International, Human Rights Watch, HRANA, The Guardian, Time, изявления на специалния докладчик на ООН и ирански държавни медии. Прекъсването на интернет и ограниченият достъп означават, че независимата проверка е ограничена.