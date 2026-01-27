Отряд „Кобра” обсади дома на Ицо Папата в Костинброд

Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада, предаде Нова тв. Oт МВР потвърдиха за операцията, но отказаха подробности за момента.

Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами. Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.

Кой е Ицо Папата?

Христо Върбанов, известен с прякора Ицо Папата, е познат като ромски лидер и фигура в криминалните среди.

Осъден е на 6 години затвор през 2014 г. за изнудването на Никола Николов, бивш началник на "Гражданска защита". Върбанов има обвинения като ръководител на банда за изнудване и за търговия с влияние. Според разследващите той е бил тартор на група, която включвала дъщеря му Станка Върбанова, Борис Маринов, Тома Илиев и Златко Танев.

През януари 2012 г. Василев е поискал сумата от 300 хил. лева от роднините на мъж, който дни по-рано е бил задържан и обвинен за опит за убийство срещу самия Василев, лидера на „Евророма“ Цветелин Кънчев и прокурор от Върховната касационна прокуратура.