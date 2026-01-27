Краят е близо >> Часовникът на Страшния съд: 85 секунди до полунощ!

Учените от Bulletin of the Atomic Scientists обявиха на пресконференция днес в 17 ч. българско време във Вашингтон, че човечеството се намира в най-опасната си точка досега: Стрелките на Часовника на Страшния съд бяха преместени до 85 секунди преди полунощ, което е с 4 секунди по-близо до символичния Апокалипсис, в сравнение с предходната година. Тази символика показва колко близо сме до самоунищожение, ако не бъдат предприети мерки.

Според организацията светът страда от „провал на лидерството“. Основните фактори, които тласкат стрелките напред, включват:

растящи ядрени рискове и отслабени договори за контрол над оръжията

климатични промени и липса на достатъчно мерки

дезинформация, конспирации и технологични заплахи, включително от изкуствен интелект

нарастване на националистически автокрации, които подкопават международното сътрудничество

Учените подчертаха че глобалните сили – САЩ, Русия и Китай – стават все по-агресивни и враждебни, което ускорява опасните тенденции.

Според учените международните отношения се разпадат, глобалните споразумения се рушат, държавите се насочват към „ние срещу тях“ в политиката, рисковете от ядрена война, климатичен колапс, биотехнологии и AI се увеличават.

От Bulletin of the Atomic Scientists също така предложиха и конкретни стъпки за отдалечаване от полунощ, като това са възобновяване на диалога между САЩ и Русия за ограничаване на ядрените арсенали, международни регулации за предотвратяване на биологични заплахи и злоупотреби с AI, подкрепа за възобновяеми енергийни източници и създаване на строги правила за използване на AI във военните системи.

А ето и пълния текст на официално изявление на Bulletin of the Atomic Scientists:

Остават 85 секунди до полунощ

Преди година предупредихме, че светът е опасно близо до глобална катастрофа и че всяко забавяне в промяната на курса увеличава вероятността от бедствие. Вместо да обърнат внимание на това предупреждение, Русия, Китай, Съединените щати и други големи държави станаха още по-агресивни, враждебни и националистически. Трудно постигнатите глобални разбирателства се разпадат, ускорявайки надпревара между великите сили, в която победителят взема всичко, и подкопавайки международното сътрудничество, което е критично за намаляване на рисковете от ядрена война, климатични промени, злоупотреба с биотехнологии, потенциалната заплаха от изкуствен интелект и други апокалиптични опасности. Твърде много лидери са станали самодоволни и безразлични, в много случаи възприемайки реторика и политики, които ускоряват, вместо да смекчават тези екзистенциални рискове. Поради този провал на лидерството, Научният и сигурностен борд на Bulletin of the Atomic Scientists днес поставя Часовника на Страшния съд на 85 секунди до полунощ — най-близо до катастрофа в историята му.

Миналата година започна с проблясък на надежда по отношение на ядрените рискове, тъй като новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп положи усилия да спре войната между Русия и Украйна и дори предложи големите сили да преследват „денуклеаризация“. В течение на 2025 г. обаче негативните тенденции — стари и нови — се засилиха, като три регионални конфликта, включващи ядрени сили, заплашиха да ескалират. Войната между Русия и Украйна включва нови и потенциално дестабилизиращи военни тактики и руски намеци за използване на ядрени оръжия. Конфликтът между Индия и Пакистан избухна през май, водейки до трансгранични атаки с дронове и ракети на фона на ядрено противопоставяне. През юни Израел и Съединените щати извършиха въздушни удари по ирански ядрени съоръжения, за които се подозираше, че подпомагат ядрените амбиции на страната. Остава неясно дали атаките са ограничили тези усилия — или вместо това са убедили страната да преследва ядрени оръжия тайно.

Междувременно конкуренцията между великите сили се превърна в пълномащабна надпревара във въоръжаването, както се вижда от увеличаващия се брой ядрени бойни глави и платформи в Китай и модернизацията на системите за доставка на ядрени оръжия в Съединените щати, Русия и Китай. Съединените щати планират да разположат нова, многослойна система за противоракетна отбрана, Golden Dome, която ще включва космически прихващачи, увеличавайки вероятността от конфликт в космоса и вероятно подхранвайки нова космическа надпревара във въоръжаването. Докато тези тревожни тенденции продължаваха, държавите с ядрени оръжия не успяха да разговарят за стратегическа стабилност или контрол над въоръженията, камо ли за ядрено разоръжаване, а въпросите относно ангажиментите на САЩ за разширено възпиране към традиционни съюзници в Европа и Азия накараха някои държави без ядрени оръжия да обмислят придобиването им. Докато публикуваме това изявление, последното голямо споразумение, ограничаващо броя на стратегическите ядрени оръжия, разположени от Съединените щати и Русия — New START — е на път да изтече, с което се слага край на почти 60 години усилия за ограничаване на ядрената конкуренция между двете най-големи ядрени държави в света. Освен това администрацията на САЩ може да обмисля възобновяване на изпитания с ядрени взривове, което допълнително ускорява нова ядрена надпревара.

Поредица от неблагоприятни тенденции доминираха и в перспективите за климатичните промени през изминалата година. Нивото на въглероден диоксид в атмосферата — парниковият газ, който е най-отговорен за причинените от човека климатични промени — достигна нов връх, покачвайки се до 150 процента от прединдустриалните нива. Средната глобална температура през 2024 г. беше най-високата в 175-годишната история на измерванията, а температурите през 2025 г. бяха подобни. С добавянето на сладка вода от топящи се ледници и термично разширение, средното глобално морско равнище достигна рекордна височина. Подсилен от топлите температури, хидрологичният цикъл стана по-непредсказуем, с поройни дъждове и суши, прескачащи от регион на регион. Обширни части от Перу, Амазония, Южна Африка и Северозападна Африка преживяха суши. За трети път през последните четири години Европа преживя повече от 60 000 смъртни случая, свързани с горещини. Наводнения в басейна на река Конго разселиха 350 000 души, а рекордни валежи в югоизточна Бразилия разселиха над половин милион.

Националните и международните реакции на климатичната извънредна ситуация преминаха от напълно недостатъчни към дълбоко разрушителни. Нито една от трите последни климатични срещи на върха на ООН не постави акцент върху постепенното премахване на изкопаемите горива или мониторинга на емисиите на въглероден диоксид. В Съединените щати администрацията на Тръмп на практика обяви война на възобновяемата енергия и разумните климатични политики, безмилостно подкопавайки националните усилия за борба с климатичните промени.

През изминалата година развитието в четири области на науките за живота увеличи потенциално катастрофалните рискове. През декември 2024 г. учени от девет държави обявиха разпознаването на потенциална екзистенциална заплаха за целия живот на Земята: лабораторният синтез на т.нар. „огледален живот“. Тези учени призоваха огледални бактерии и други огледални клетки — съставени от химически синтезирани молекули, които са огледални образи на тези, намиращи се на Земята, подобно на това как лявата ръка е огледален образ на дясната — да не бъдат създавани, защото самовъзпроизвеждаща се огледална клетка би могла да избегне нормалните механизми за контрол на растежа, да се разпространи във всички екосистеми и в крайна сметка да причини масова смърт сред хора, животни и растения, потенциално нарушавайки целия живот на Земята. Досега обаче международната общност не е достигнала до план за справяне с този риск.

В същото време ускоряващата се еволюция на изкуствения интелект представлява различен вид биологична заплаха: потенциалът за подпомогнат от ИИ дизайн на нови патогени, срещу които хората нямат ефективна защита. Освен това опасенията относно държавно подкрепяни програми за биологични оръжия се задълбочиха поради отслабването през изминалата година на международните норми и механизми за продуктивно взаимодействие. Може би най-непосредствено тревожна е бързата деградация на обществената здравна инфраструктура и експертиза в Съединените щати. Това опасно намалява способността на САЩ и други държави да реагират на пандемии и други биологични заплахи.

Нарастващата сложност на големите езикови модели и техните приложения в критични процеси — съчетана с продължаващи опасения относно тяхната точност и склонност към „халюцинации“ — породи значителен обществен дебат през последната година относно потенциалните рискове от изкуствения интелект. Съединените щати, Русия и Китай интегрират ИИ в своите отбранителни сектори, въпреки потенциалните опасности от подобни действия. В Съединените щати администрацията на Тръмп отмени предишна изпълнителна заповед относно безопасността на ИИ, отразявайки опасно приоритизиране на иновациите пред безопасността. А революцията в ИИ има потенциала да ускори съществуващия хаос и дисфункция в световната информационна екосистема, подсилвайки кампании за дезинформация и подвеждаща информация и подкопавайки основаните на факти обществени дискусии, необходими за справяне с неотложни големи заплахи като ядрена война, пандемии и климатични промени.

Тези опасни тенденции са придружени от още едно развитие, което подкопава усилията за справяне с големите глобални заплахи: възходът на националистическата автокрация в страни по света, включително в редица държави, които притежават ядрени оръжия. Лидерите на Съединените щати, Русия и Китай значително се различават по своите автократични наклонности, но всички те имат подходи към международните отношения, които предпочитат грандиозност и конкуренция пред дипломация и сътрудничество. Възходът на автокрациите сам по себе си не е екзистенциална заплаха, но подходът „ние срещу тях“, при който печалбата на едната страна е загуба за другата, увеличава риска от глобална катастрофа. Настоящата автократична тенденция възпрепятства международното сътрудничество, намалява отчетността и действа като ускорител на заплахите, правейки опасните ядрени, климатични и технологични рискове още по-трудни за овладяване.

Дори когато стрелките на Часовника на Страшния съд се приближават към полунощ, има много действия, които могат да отдръпнат човечеството от ръба:

Съединените щати и Русия могат да възобновят диалога относно ограничаването на ядрените си арсенали. Всички държави с ядрени оръжия могат да избягват дестабилизиращи инвестиции в противоракетна отбрана и да спазват съществуващия мораториум върху изпитанията с ядрени взривове. Чрез многостранни споразумения и национални регулации международната общност може да предприеме всички възможни стъпки, за да предотврати създаването на огледален живот и да си сътрудничи по смислени мерки за намаляване на вероятността ИИ да бъде използван за създаване на биологични заплахи. Конгресът на Съединените щати може да отхвърли войната на президента Тръмп срещу възобновяемата енергия, вместо това предоставяйки стимули и инвестиции, които ще позволят бързо намаляване на използването на изкопаеми горива. Съединените щати, Русия и Китай могат да участват в двустранен и многостранен диалог относно смислени насоки за интегрирането на изкуствен интелект в техните военни структури, особено в системите за ядрено командване и контрол.

Нашата настояща траектория е неустойчива. Националните лидери — особено тези в Съединените щати, Русия и Китай — трябва да поемат водеща роля в намирането на път далеч от ръба. Гражданите трябва да настояват те да го направят.

Остават 85 секунди до полунощ.

Какво представлява Часовникът на Страшния съд?

Часовникът на Страшния съд е символичен индикатор, създаден от учени, участвали в Манхатънския проект. Той не предсказва конкретен край на света, а оценява екзистенциалните рискове, пред които е изправено човечеството.

Кога е създаден Часовникът на Страшния съд?

Бюлетинът на атомните учени (Bulletin of the Atomic Scientists) е основан през 1945 г. от учени от Чикагския университет, които са помогнали за разработването на първите ядрени оръжия в проекта „Манхатън“.

Учените създават часовника през 1947 г., използвайки образа на апокалипсиса (полунощ) и съвременния израз за ядрена експлозия (отброяване до нула), за да изразят заплахите за човечеството и Земята.

На колко часа е настроен Часовникът на Страшия съд?

През януари 2025 г. Часовникът на Страшния съд беше настроен на 89 секунди до полунощ, а сега вждаме, че е с още 4 секунди по-близо до Апокалипсиса.

Стрелките на часовника са се движили напред и назад през последните 79 години, в зависимост от световните събития.

Най-далеч от полунощ е бил през 1991 г., когато е бил настроен на 17 минути преди полунощ, след като САЩ и Съветският съюз подписаха първия Договор за съкращаване на стратегическите оръжия, докато СССР се разпадаше.

Първият часовник, обявен през 1947 г., беше настроен на цели 7 минути преди полунощ.

Кой решава кога да се настройва часовникът на Страшния съд?

Часовникът на Страшния съд се настройва всяка година от членовете на Научния и сигурен съвет на Бюлетина в консултация с неговия Спонсорски съвет, който включва осем Нобелови лауреати. Тази година съветът включваше 18 членове.

През годината групата получава обширен материал за четене, за да се информира за тенденциите и заплахите. Те се срещат виртуално няколко пъти и два пъти на живо в Чикаго, където се намира седалището на Bulletin of the Atomic Scientists. Тези срещи включват и брифинги за нови, нововъзникващи или променящи се технологии, като изкуствения интелект.

Никое правителство не участва в настройването на часовника. Това е изцяло работа на учени и световни експерти.

Източник: thebulletin.org