Дончева: 2 г. говорещите глави създаваха очакване за проекта на Радев

Как ще се промени политическата карта след оставката на Румен Радев като президент и потенциалния му политически проект и измества ли правото на силата силата на правото? В предаването „Лице в лице“ говори Татяна Дончева, председател на „Движение 21“.

„Две години говорещите глави създаваха очакване, протестите преди месец също напомпаха очакванията и смятам, че неговият (на Румен Радев – бел.ред.) ход е съвършено логичен и навреме сега преди тези избори, за да има време да се организира за участие“, каза тя.

И беше категорична – „не обичам очаквания преди състезание, защото нереалистичните очаквания раждат много бързо разочарование“.

„Има нужда от промяна, ако тя може да бъде дори само отстраняването на Борисов и Пеевски от властта – берекет версин. Ако може (Радев – бел.ред.) да направи нещо по-амбициозно, още по-добре. Проблемът е, че няма много време“, коментира тя.

„Най-големите ми опасения са дали ще им стигне времето и организацията, за да опазят резултата си. За разлика от „Величие“, които ще имат право на членове в СИК, формацията на Радев няма да има никакво право на участие нито в ЦИК, нито в избирателните комисии по места“, каза още Дончева.

На въпрос дали това означава, че отново трябва да очакваме изборни манипулации, тя обясни:

„Манипулациите са възможни, защото хората ги допускат. Не само защото ГЕРБ или други партии са изградили система. Когато системата позволява лесно да бъдеш разкрит, изкушението е по-малко. Решенията на Конституционния съд и журналистическите разкрития също имат възпиращ ефект“.

По думите ѝ потенциалното участие на Румен Радев в следващите избори би могло да попречи на много от участниците на политическата сцена у нас:

„Има много хора, на които той разбърква картите. Първо, участието му ще вдигне избирателната активност. При ниска активност, около 30%, купеният и корпоративният вот работят. При драстично по-висока активност, може да се окаже, че парите не стигат. Той (Радев – бел.ред.) обърква и сметките вляво – включително в БСП и около Корнелия Нинова. Защото те разчитат, че при ниска избирателна активност ще могат да съберат резултат за над бариера“.