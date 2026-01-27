Хороскоп на Павел Глоба за всяка зодия през февруари

Февруари обещава да ни донесе много събития, не по-малко интересни и значими от предходния зимен месец. Февруари ще започне с пълнолуние в Лъв , което ще извади на повърхността въпроси, свързани със самите нас. Много от нас ще се чувстват особено неудобно, защото истинските ни желания и нужди противоречат на общоприетите или очакваните от нас. Лъвовете, както и Стрелците и Овните, ще преосмислят своите дейности и хобита в полза на тези, които наистина носят радост, докато Водолеите, Близнаците и Везните ще преминат от алтруистични към по-егоистични подходи.

Меркурий ще навлезе в Риби на 6 февруари , принуждавайки Близнаци и Деви, например, да се оттеглят от обичайните си външни дейности и да се съсредоточат върху вътрешните. Установяването на контакти с външния свят ще бъде по-трудно, но също така ще даде възможност да се вникне в себе си. Стрелец и Лъв ще трябва да бъдат много напористи и дори безсрамни, за да постигнат целите си, докато Рак и Риби ще предпочетат временно да се потопят в миналото и да заемат съзерцателна позиция. Скорпионите ще блеснат най-много в критични и предизвикателни ситуации, блестящо разрешавайки неочаквани проблеми, докато Козирози и Телец ще се възползват от транзита на Меркурий през Риби, за да придобият някои важни, поверителни знания.

След Меркурий, Венера ще влезе в Риби с пет дни закъснение . Този транзит ще активира романтичната страна на живота; например, Рибите биха могли наистина да се влюбят, докато Девите и Козирозите ще преживеят повече приятни моменти. Въздушните знаци – Близнаци, Везни и Водолей – биха били по-добре да оставят настрана самоанализата и размисъла, като се съсредоточат повече върху външните аспекти на живота. Овен, Стрелец и Лъв трябва да се стремят към нещо наистина значимо и грандиозно, изоставяйки скромността и съмнението в себе си, докато Раците и Скорпионите ще се чувстват тесни в обичайните си кръгове, отваряйки възможност за разширяване на сферите си на влияние и действие.

На 14 февруари Сатурн ще навлезе в Овен – неблагоприятен знак за него. Въпреки това, това ще донесе голям успех във военното дело, спорта и индустрията. Истинските професионалисти, компетентни в своите области, ще се издигнат на преден план. Лидерите във всички области обаче ще бъдат изпитани през този период; след транзита на Сатурн през Овен, само най-сериозните, отговорните, честните и компетентните ще запазят позициите си. Овен, Лъв и Стрелец осезаемо ще имат недостиг на време за забавления и безделие, Козирозите най-накрая ще осъществят съкровените си желания, а Телец и Дева ще могат да подобрят финансовото си положение. Представителите на водната стихия – Рак, Скорпион и Риби – ще имат възможност да се възползват от благоприятните обстоятелства, за да направят значителни промени в живота си. Везни ще се съсредоточат върху себе си и своите нужди, а Близнаци и Водолей ще могат да подобрят здравето си, особено по отношение на хроничните заболявания.

В края на 18 февруари Слънцето ще навлезе в Риби , знак, традиционно свързван с тайни, алтруизъм и психология. Успехът е възможен за творци, психолози и езотерици. Тайните врагове и недоброжелателите обаче също ще започнат да се разкриват, така че е най-добре да не сваляте гарда си, когато общувате с другите. През този период Рибите ще живеят изключително според интуицията си, която е най-оптималната и правилна. Близнаците ще бъдат по-малко склонни към суета, а Девите – към повърхностни преценки. Козирозите и Телеците ще почувстват нуждата да подобрят духовния компонент на живота си, като леко "оставят настрана" материалните грижи и проблеми.

Овен

Овните трябва да завършат всички неотложни дела през първата третина на месеца. Тук обичайната им тактика за бърза атака ще им бъде от полза. Останалата част от февруари обаче ще изисква педантичност, отговорност и засилено внимание към детайлите. Здравето на Овните може леко да се влоши през втората половина на февруари поради отслабен имунитет и хормонален дисбаланс. В романтичния им живот предстоят интересни събития, свързани с някого от миналото им.

Телец

През февруари Телецът ще може да подобри финансовото си положение, както и да научи нови умения или да придобие важни знания. Ключът към напредъка на Телеца е преодоляването на собствения мързел и отлагане, които постоянно ще провокират желанието му за спокойствие и комфорт. Някои Телци ще имат възможност да сменят скучна работа с такава, която им позволява да изпитват интерес не само към резултатите, но и към самия процес.

Близнаци

През февруари Близнаците трябва да се съсредоточат върху прилагането на втория закон на диалектиката на Хегел – превръщането на количеството в качество. Близнаците ще могат успешно да синтезират натрупаната информация и знания, правейки значителен скок напред не само в бизнеса и кариерата си, но и в самоусъвършенстването си. Здравето на Близнаците обещава да бъде стабилно, с потенциал за подобрение при хронични проблеми.

Рак

Раците ще изпитат емоционална скука в началото на февруари, а определени събития или хора от миналото ще ги принудят да преосмислят позициите и убежденията си. Раците ще се чувстват тесни в обичайната си среда, а представителите на този воден знак постепенно ще започнат да напускат сигурното си убежище. Много Раци ще се пробват в непознати роли, а новите контакти и връзки, които ще създадат, ще ги обогатят не само емоционално, но и духовно. Финансите обещават да останат стабилни, но по време на началото на директното движение на Уран, Раците трябва да се грижат особено за спестяванията си.

Лъв

През февруари Лъвовете ще преживеят период на нулиране, което ще позволи на мнозина да се съсредоточат върху нещо важно и наистина стойностно. Лъвовете ще навлязат в период на остър времеви натиск за всичко, което искат да обхванат и постигнат. Това ще бъде подпомогнато не само от близките, но и от внезапния прилив на търпение и дисциплина. Най-добре е Лъвовете да прекарат последната третина на месеца в изолация, опитвайки се да се появяват публично възможно най-малко. Тези, които в момента са необвързани, може да започнат да срещат нови обожатели, които също ще споделят сходни интереси и страсти.

Дева

Девите ще използват последния месец на зимата като трамплин за нов живот. Девите, ориентирани към кариерата, ще получат интересни предложения, най-вероятно в друг град или регион. Недоволните от развитието на романтичните си връзки ще имат възможност не само да възстановят съществуващите си взаимоотношения, но и да ги изведат на съвсем ново ниво. Нестабилно здраве ще тормози представителите на този земен знак, които са чувствителни към времето, през почти целия месец.

Везни

Февруари ще принуди Везните да се съсредоточат върху практически въпроси, както и върху собствените си нужди и желания. Много от тях ще могат да реализират дългогодишни "егоистични" планове относно придобивания, забавления и пазаруване. На работното място Везните ще бъдат изключително прагматични, използвайки всички налични средства за постигане на резултати. Ръководството несъмнено ще оцени тези качества и постижения, под една или друга форма. Здравето на Везните ще бъде нестабилно през последната третина на февруари и е особено важно да се грижите за себе си.

Скорпион

През февруари Скорпионите ще си поставят много високи цели, които систематично и упорито ще преследват. Възможна е промяна в кариерата към по-екстремна и непредсказуема, което ще бъде едновременно интересно и предизвикателно за Скорпионите. Нови хоризонти ще се отворят за онези Скорпиони, които търсят промяна в живота – смяна на местоживеенето, намиране на романтичен партньор, предприемане на необичайно начинание, реализиране на своите способности и генетичен потенциал.

Стрелец

През февруари Стрелец ще се сблъска с толкова разнообразна гама от енергии, ситуации и възможности, че някои представители на този знак може дори да се почувстват леко объркани и озадачени. Началото на февруари ще бъде много активно, когато буквално ще трябва да се борите за мястото си под слънцето. Втората половина на месеца, от друга страна, ще позволи на Стрелец да започне да играе дългосрочна игра, да планира, да намира възможности и да постига резултати по относително спокоен начин. Много Стрелци ще могат да намерят допълнителни доходи или друг източник на доходи през февруари.

Козирог

Козирозите могат да се потопят в духовни практики, някои от които ще бъдат наистина интригуващи за практичните представители на този земен знак. Здравето им ще изисква внимание през първата половина на месеца, като могат да възникнат проблеми с ендокринната система или отслабена имунна система. Финансовото им положение може да се подобри през последната третина на февруари, а през този период са възможни и положителни промени в романтичния им живот.

Водолей

За да бъде февруари успешен и продуктивен, Водолеите ще трябва да излязат от унеса си, за кратко и не твърде далеч от необичайно интересния си вътрешен свят, и да насочат вниманието си към обществото. Последното упорито ще дава за себе си знание с обаждания от приятели и семейство, изобилие от информация и поява на нови възможности. Много Водолеи, вдъхновени от пробуждащите се енергии на Уран, ще започнат активно да променят живота си. Водолеите трябва да имат достатъчно здраве, за да трансформират не само собствения си живот, но и живота на много други хора наблизо, както и финансовите си ресурси – дори за някакво забавление и удоволствие.

Риби

Рибите ще навлязат в своя слънчев период в донякъде спокойно състояние. Много от тях дори ще бъдат мързеливи, ще отлагат и ще оставят настрана неотложните въпроси и грижи. Между другото, този начин на живот няма да съсипе нито кариерата, нито личния им живот; напротив, ще им помогне да намерят стабилен емоционален баланс. В бизнеса Рибите трябва да разчитат на интуицията си, но по въпроси, свързани с промени или пътувания, е най-добре да потърсят съвет от някой близък. В романтичния план е възможно да се появи отново нов обожател или партньор от миналото.