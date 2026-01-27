Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение

Европейският съюз и Индия подписаха стратегическо споразумение за свободна търговия, което предвижда мащабно намаляване и премахване на митата за огромна част от стоките и услугите. Споразумението създава пазар за свободна търговия за около 2 милиарда души. То е най-голямото, сключвано до сега от ЕС и Индия с други партньори. Прогнозите са европейският износ за Индия да се удвои два пъти до 2032 година, като на европейските компании бъдат спестени мита за около 4 милиарда евро годишно. ЕС и Индия се разбраха и за сътрудничество в редица други области като сигурността, образованието, иновациите и климата.

Индия ще намали митата върху европейски автомобили от 110 на 10% с годишна квота от 250 000 автомобила. Митата върху автомобилните части ще бъдат напълно премахнати в следващите десет години. Ще бъдат премахнати и митата върху машини, химикали, фармацевтични продукти, медицинско оборудване, самолети и космическа техника. Сред другите стоки, част от споразумението, са пластмасите, желязото и стоманата и перлите и скъпоценните камъни.

Нарендра Моди - министър-председател на Индия: "Това споразумение за свободна търговия ще стимулира инвестициите между Индия и Европейския съюз. То ще помогне за изграждането на нови иновационни партньорства и ще укрепи веригите за доставки на световно ниво, което означава, че това не е просто търговско споразумение, а нов план за споделен просперитет."



Чувствителни за Европа селскостопански продукти като говеждо и пилешко месо, ориз и захар са изключени от споразумението. Всички индийски вносни стоки ще трябва да отговарят на строгите европейски здравни стандарти и стандарти за безопасност.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Успяхме! Сключихме майката на всички сделки. Създаваме пазар от 2 милиарда души. И това е историята на два гиганта, втората и четвъртата по големина икономики в света, два гиганта, които избират партньорство по истински печеливш начин."



ЕС ще предостави на Индия 500 млн. евро през следващите две години, в подкрепа за намаляването на вредните емисии.

Антониу Коща, председател на Европейския съвет: "Като двете най-големи демокрации в света, ние работим ръка за ръка, за да осигурим конкретни ползи за нашите граждани и да създадем устойчив световен ред, който е в основата на мира и стабилността, икономическия растеж и устойчивото развитие."



Преговорите за споразумение между ЕС и Индия започнаха през 2007 година, но бяха прекратени след няколко години. На фона на новите геополитически реалности - световната доминация на Китай и използването на митата като инструмент за натиск от страна Доналд Тръмп, Брюксел и Индия възобновиха и ускориха преговорите. Целта - да се покаже, че е възможен и друг път на световно сътрудничество, а не на конфронтация.

Сделката с Индия е стратегически важна за Урсула фон дер Лайен, след като миналата седмица Европейския парламент реши да забави ратифицирането на другото голямо споразумението - с държавите от Меркосур. За да влезе сила, споразумението с Индия също трябва да бъде ратифицирано от държавите-членки, от ЕП и от индийските институции. Очаква се това да стане в рамките на следващата една година.







