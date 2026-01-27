Киселова: Не трябва да се стига до това до изборите да има кабинет в оставка

Не трябва да се стига до това до изборите да има кабинет в оставка. Това предупреди бившият председател на парламента Наталия Киселова.

Тя припомни, че е възможно президентът Илияна Йотова да избира между лица, пред които в последствие няма пречка да се върнат на длъжността, която са заемали:

"Консултациите с парламентарните групи - ако никой не иска да приеме, трябва да бъдат откровен разговор с президента и да се избере един, който да се наеме да състави правителство.

Не можем да казваме, че правителството в оставка остава дотогава, докато се проведат предсрочни избори, защото Конституцията е предвидила първо служебно правителство и след това определена дата (за провеждане на избори)", коментира Наталия Киселова.

Днес председателят на парламента Рая Назарян декларира пред президента Йотова отказа си да бъде служебен премиер.

От т.нар. домова книга за избор на служебен премиер омбудсманът Велислава Делчева също заяви, че ще откаже - заради независимостта на институцията, която представлява.

Последното, което каза заместничката ѝ Мария Филипова, беше, че отговор дължи само на президента (тогава още Румен Радев).

Управителят на БНБ Димитър Радев е отказвал възможността за разговори да бъде служебен премиер. Подуправителите на банката Петър Чобанов не показва постоянство по мнението за евентуална номинация.

Партии като ПП-ДБ и МЕЧ се изказаха в подкрепа на другия подуправител на БНБ Андрей Гюров.

В списъка са заместник-шефовете на Сметната палата. Наблюдатели вече говорят за председателя на Сметната палата Димитър Главчев, за който, ако приеме, ще е третото служебно правителство.

Бившият председател на парламента Наталия Киселова коментира днес и темата за участието в Съвета за мир под патронажа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Киселова, която понастоящем е депутатът от БСП, отбеляза, че все още парламентът не видял параметрите на договора за Съвета за мир:

"Нека да видим какво предвижда договорът. За мен тогава, когато България се присъединява към определена инициатива, трябва да видим какви са ангажиментите, които държавата има.

Каква е целта, ако това е международна организация, а не е фонд, който е за възстановяване. Години назад едно служебно правителство е подало молба за членство в НАТО. Тогава е допустимо, а тогава, когато правителство в оставка извършва определени действия, не е допустимо.

Не можем да кажем, че животът спира. Дали е трябвало да стане по този начин, вече това е въпрос, който трябва да отправите към Министерски съвет и към министър-председателя", коментира Наталия Киселова.



