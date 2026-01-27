  • Instagram
Двама загинали в брутална катастрофа край Бургас - били пияни

Стопкаър/НОВА
Двамата души са загинали в катастрофа край Бургас, станала в неделя, били пияни.

Водачът на Бе Ем Ве, мъж на 41 години 1,76 промила алкохол в кръвта. А спътникът му, с 3,16 промила.

Това показват резултатите от проведените от служители на Базовата научно-техническа лаборатория при ОДМВР Бургас анализи на проби от участниците в тежкия пътен инцидент от 25 януари.

Оцелялата 32 годишната водачка на "Фолксваген" е с отрицателна проба за алкохол.

Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.

#катастрофа #Бургас

