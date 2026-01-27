Лекари: При молитва съставът на кръвта се променя

Лекари доказаха: когато се молите, съставът на кръвта се променя. Истинска мистика!

За да може тялото ни да живее, ние се нуждаем от храна, но за да живее душата ни - от молитва.

Много се говори за силата на изречените думи. Но самото действие на молитвите върху човешкото тяло започна да се изучава по-активно напоследък. И първите научни данни изненадаха дори закоравелите атеисти.

Проведени са проучвания в Дърамския университет (Великобритания) и в местната болница. Учените поканили няколко монаси и свещеници от различни вероизповедания да се молят за 700 пациенти, страдащи от различни сърдечни заболявания.

В продължение на няколко дни лекарите водели бележки за състоянието на пациентите и когато експериментът приключил, всички данни били предадени на експертите.

Неотдавна проф. Мичъл Крушоф съобщи резултатите: при 500 пациенти благодарение на молитвите темпът на възстановяване се е увеличил с около 93%.

Един украински учен, д-р Михаил Лазорик реши да изследва влиянието на молитвата върху човешката кръв. Идеята му идва преди петнадесет години, когато посещава църквата в един от неделните дни.

Д-р Лазорик се заинтересувал от въпроса как структурата на кръвта се променя по време на молитва.

Експериментът е проведен сред петнадесет доброволци: адвокати, лекари и хора без образование. Пациентите са били болни от атеросклероза, хепатит В, сърдечни патологии и други заболявания.

Кръв от участниците е взимана преди четенето на молитвите и след това. Невероятно, но още след първия път кръвните показатели се променили!

Например, един от изследваните мъже имал остеомиелит на костите на краката. При сравнението на кръвната картина преди и след молитвата се оказа, че нивото на един от показателите за фагоцитоза в кръвта му е шест пъти по-нисък, отколкото преди експеримента, пише e-zdravey.

Както знаете, кръвта се състои от вода, затова молитвата действа върху нея като я прави структурирана, напълно различна и нейните свойства се променят радикално. Това означава, че са възможни промени в свойствата на самите кръвни клетки в резултат на промяна в структурата на водата, която е неразделна част от клетката.

Когато учените сравняват резултатите от изследването на цялата група, става ясно, че молитвата има много силен ефект. И това се обяснява с факта, че по време например на възпалителен процес се развива агресия срещу патогена и молитвата действа успокояващо.

"По време на молитва се унищожават патологични връзки между невроните в мозъка, защото човек спира да мисли за болестта", смята ръководителят на Лабораторията по психофизиология в Санкт Петербург, професор Валери Слезен.

Понякога това води до пълното възстановяване на болните. Науката знае случаи и на онкологично лечение, но те изискват по-внимателно изследване.

Чрез изследванията учените потвърждават, че молитвата не е само опиум за душата. Когато се чете молитва, звуковите вибрации действат върху човешкото тяло и предизвикват промени в кръвната картина, защото по време на молитвата човек включва съзнание, зрение, слух и речеви апарат.