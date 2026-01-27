Украински депутати пред ЕП: Остана единствено Европа, действайте незабавно!

Украински депутати описаха положението в страната като изключително тежко и призоваха Европа да действа незабавно. Делегация от Върховната рада бе на визита в Европарламента в Брюксел, а депутатите говориха пред комисията по сигурност и отбрана.

"Хората в моя избирателен район в Киев нямат вода и ток. Районът е замръзнал. За да покажа какво става там, може би трябваше да се явя тук разчорлена", каза депутатката Маряна Безугла:

"Украйна умира бавно. И докато Европа спи, не става дума само за нашата сигурност, а за това, че големите страни атакуват демокрациите. Последната крепост на демократичните процеси вече не са Съединените щати. Остана единствено Европа. И ако не докажете, че демократичните общества могат да защитават, ще бъдете унищожени не само от Русия, а и от Китай и Съединените щати".

"Трудно мога да си представя, че украинският парламент би гласувал и одобрил промяна на границите на Украйна и би се съгласил да даде нашите земи", каза Ивана Климпуш.

Депутатът Андрий Жупанин благодари на ЕС, че най-после се е отказал от закупуването на руски газ.

"Един от големите проблеми за отбраната на Украйна е липсата на войници", изтъкна депутатът Егор Чернев. А тези, които се сражават, получават едва по 400 евро месечно, което според него е твърде малко.