Чети етикета! 9 опасни съставки в храните

Някога храната, на която пишело с вкус на плодове или сирене, е съдържала плодове или сирене. А днес?

По-голямата част от храната е изкуствена и добавките са над 3000.

Въпреки че по-голямата част от храната е сравнително безопасна, има някои хранителни продукти, които наистина трябва да се избягват.

1. Олестра

Може да предизвика диария. Смесва се с важни хранителни вещества като бета-каротин и ликопен. Има проучване, проведено на животни, която е показва, че може да доведе до бързо напълняване, по-бързо и от това, което правят мазнините.

2. Пигмент карамел

Добавя се в газирани напитки, готови сосове, хляб и десертите. Ако се произвежда от обикновена захар като цяло е безвреден, но ако в процеса на производството се включи и амоняк, се създават химикали, които са свързани с рака при мишките.

3. Захарин

Проучвания показват връзка на захарина с развиване на рак на пикочния мехур. Доказано е, че плъховете по-бързо пълнеят когато ядат захарин, отколкото захар.

4. Калиев бромат

Поставя се в брашно и позволява бухване на тестото по време на печене, но предизвиква тумори на бъбреците и щитовидната жлеза при плъхове.

В редица страни са забранени някои добавки в храната

5. Карагенан

Проучвания при животните свързват карагена с появата на рак и проблеми около дебелото черво. Няма ясни доказателства, че вреди на здравето на хората, но специалистите по хранене ще ви посъветват да го избягвате. Често се използва в диетичните продукти.

6. БХА

Възможно е да е канцерогенен. БХА се среща в много от популярните марки дъвки.

7. Частично хидрогенирани растителни масла

Те са основният източник на трансмазнини, които предизвикват 70,000 сърдечни пристъпи годишно в САЩ. Използва се за пържене на храните в ресторантите.

8. Сулфити

Поддържат цвета на храната и предотвратяват растежа на бактерии и освобождаването на серен диоксид. Като консервант се използва повече от 1000 години, но при хора с астма може да предизвика по-големи трудности. Непредвиденото добавяне във виното, смокините или прясната храна в ресторантите може да доведе до смърт, какъвто случай има през 1980 г. на територията на САЩ.

9. Азодикарбонамид

Тази добавка се използва предимно за производство на индустриалната пластмаса. Но също се използва и в хранителната индустрия. Британските власти считат, че продуктите, които съдържат азодикарбонамид, са възможна пр ичина за астма. Проучване, което е проведено от СЗО, е потвърдило това.