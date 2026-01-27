Орбан: Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа в дълговете заради Украйна

Европейските страни никога няма да си върнат парите, които Европейската комисия иска да им вземе за финансиране на Украйна. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, предава агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"Брюксел ще завлече цяла Европа в дългове заради финансирането на Украйна“, написа правителственият глава във Facebook.



Той отбеляза, че лидерите на ЕС възнамеряват да предоставят многомилиардна помощ на Киев за сметка на общия дълг на страните от общността. Този план е подкрепен не само от ръководството в Брюксел, но и от унгарската опозиционна партия "Тиса“.



"Казват, че това е заем, който ще бъде върнат. Аз казвам: "Нека Тиса спечели изборите по същия начин, по който украинците ще върнат този заем“, пише Орбан.





План на ЕС и избори в Унгария



По-рано Орбан многократно заяви, че правителството му няма да участва в инициативи на ЕС за финансиране на Украйна. През последните четири години ЕС е похарчил близо 193 милиарда евро за нейна подкрепа, а сега иска да ѝ предостави безлихвен "военен заем“ от 90 милиарда евро през 2026-2027 г. Освен това ЕС, заедно с други западни страни и международни организации, възнамерява да отпусне и 800 милиарда долара на Украйна през следващите 10 години за възстановяване, без да се брои военната помощ, която се оценява на 700 милиарда долара.



Искането на Киев за общата сума от 1,5 трилиона долара се съдържа в пътната карта за развитие на Украйна, която беше изготвена от Европейската комисия и предадена на лидерите на страните от ЕС на 22 януари на срещата на върха в Брюксел. Унгарският премиер предупреди, че децата и внуците на настоящите пълнолетни граждани на ЕС ще трябва да платят за това.



Парламентарните избори в Унгария, в резултат на които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Партията "ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, водена от Орбан и нейните по-малки партньори - ''Християндемократите'' - се борят с опозиционната партия "Тиса“. Неин лидер е бившият правителствен служител Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на ръководството на Европейския съюз и най-голямата фракция в Европейския парламент - Европейската народна партия.