  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +5 / +8
Варна: +6 / +6
Сандански: +5 / +6
Русе: +4 / +4
Добрич: +4 / +5
Видин: +3 / +4
Плевен: +4 / +4
Велико Търново: +3 / +3
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +2 / +3
Стара Загора: +5 / +5

Това ли ще са служебният премиер и служебният вътрешен министър?

  • Сподели в:
  • Viber
Това ли ще са служебният премиер и служебният вътрешен министър?

БТА
A A+ A++ A

На 99% е ясно, че Андрей Гюров ще заеме поста служебен министър-председател. Това научи ФОКУС от свои източници.

Припомняме, че по-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ отказа да бъде служебен премиер.

"С президента Илияна Йотова обсъдихме какво е най-важно за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния министър-председател, както и на вътрешния министър. Защото всичко това е с цел да се постигне едно широко голямо доверие сред избирателите", каза председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян пред журналисти след срещата с президента във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

По-интересното е името на служебния вътрешен министър. Сигурни източници на ФОКУС гарантираха, че това ще бъде Емил Ганчев. Той е бил заместник-министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Стефан Янев през 2021 година.

Емил Ганчев е заемал длъжността заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до май 2017 година. Бил е служител в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2020 година.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?