Психолог и проверки в баташко село след самоубийство на ученик

Психолог работи от днес с учениците в баташкото село Нова махала, където се разследва склоняване към самоубийство на 18-годишен ученик.

Тялото на момчето е открито на 22 януари, обясниха от полицията. Негови съученици са споделили подозрения, че той е имал проблеми с учителка.

Днес министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че е разпоредил цялостна проверка по случая:

"Цялостна проверка ще бъде направена, с всички хора ще бъде говорено, дори анонимни анкети ще бъдат направени, така че, ако има страх някой, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни, ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това".