Трендът "фибърмаксинг" превзе TikTok

Фибрите набират все по-голяма популярност в социалните мрежи от протеина, благодарение на тенденцията "фибърмаксинг", която завладя TikTok, особено сред младото поколение, предаде CNN. Докато хората се опитват да увеличат максимално количеството фибри в храненията си, големите хранителни компании се възползват от тенденцията.

Фибърмаксинг (Fibermaxxing) е сензационна тенденция в социалните медии, фокусирана върху максимизиране на дневния прием на фибри, често надвишаваща препоръчителните 25-38 грама , за подобряване на храносмилането, увеличаване на ситостта за управление на теглото и повишаване на цялостното здраве на червата.

"Има потребителска нужда по отношение на храносмилането и здравето на червата, и това е нещо, което наблюдаваме през последните няколко години", каза Шери Фрей, експерт по здраве и уелнес в NIQ. По-младото поколение, добави тя, осъзнава, че храносмилателното здраве е свързано с по-добра кожа и подобрена когнитивна функция.

"Dataessential", фирма за изследване на храни и напитки, установи, че 52% от потребителите са проявили интерес да опитат "фибърмаксинг", след като са научили за тенденцията, като 42% от купувачите смятат, че храна с "високо съдържание на фибри", е по-здравословна. Диетолози в социалните мрежи споделиха, че липсата на фибри може да увеличи шанса от рак на червата и друго болестни състояния.

Фибрите надграждат предишни потребителски тенденции, фокусирани върху зравето, каза Фрей пред CNN. Първо беше хидратацията, както се видя с възхода на продукти като Liquid I.V. и Electrolit. След това протеините, тенденция, която не показва признаци на забавяне.

"Естествената следваща стъпка са фибрите", каза тя, наричайки сливането на тенденциите "перфектна буря".

Освен това, доказано е, че фибрите предизвикват "естествено срещащ се в нашите тела GLP-1", добави тя, позовавайки се на потискащия апетита хормон в лекарствата за отслабване като Wegovy, които заливат пазара.

Големите хранителни компании реагират

Потребителското търсене на фибри вече е очевидно по рафтовете на хранителните магазини. Прогнозата на "Whole Foods" за 2026 г. посочва, че се наблюдава "повече акцент върху фибрите в етикетирането", както и повече продукти с добавени фибри.

"Thrive Market", онлайн супермаркет, базиран на членство, отбелязва 30% ръст на термините, свързани с фибри, през последната година, като купувачите гравитират към закуски, барове и добавки, каза говорител пред CNN.

Големите хранителни компании са забелязали: Изпълнителният директор на PepsiCo Рамон Лагуарта заяви по време на последния си разговор за приходите през октомври, че "фибрите ще бъдат следващият протеин".

"Потребителите започват да разбират, че фибрите са ползата, от която се нуждаят. Всъщност това е дефицит в диетите на американските потребители и това ще се повиши", каза Лагуарта пред анализатори. (Повече от 90% от жените и 97% от мъжете не приемат препоръчителния дневен прием на фибри, заяви правителството на САЩ през 2020 г.)

PepsiCo вече подсилва портфолиото си от газирани напитки с продукти, ориентирани към фибрите. Миналото лято тя пусна газирана напитка, полезна за червата, след като придоби "Poppi", с "Pepsi Prebiotic Cola", която включва добавени фибри. Очакват се още продукти, включително обогатени с фибри версии на своите "SunChips", пуканки "Smartfood" и хидратиращи пакети "Propel".

Изпълнителният директор на McDonald’s Крис Кемпчински също наскоро прогнозира в профила си в Instagram, че фибрите "ще бъдат голям хит" през 2026 г., може би сигнализирайки, че веригата за бързо хранене може да се включи в тенденцията.

Закуските, като чипсове и въздушни крекери, ще бъдат бойното поле за фибрите, прогнозира Фрей, особено продукти, направени от бобови растения и варива. Но вкусът е фактор, особено ако е направен от растителни съставки.

"Потребителите са склонни да правят компромис, но не винаги са готови да го направят, ако вкусът не е задоволителен", каза Фрей. "Дори в условията на текущата икономическа ситуация, те са готови да платят малко повече за такива продукти."

Здравословно ли е това?

Препоръчителното количество фибри е 25 грама на ден за възрастни жени и 35 грама за възрастни мъже, според медицински експерти, така че "това е общо взето добра здравословна тенденция", каза Пол Криглър, регистриран диетолог и старши директор на хранителни продукти за "Life Time Fitness".

Въпреки това, предварително опакованите продукти, които се появяват по рафтовете, не са панацея за този дефицит. Той би предпочел потребителите да се насочат към секцията с пресни плодове и зеленчуци в магазина за техните нужди от фибри.

Новоиздадените диетични насоки на правителството на САЩ също така призовават хората да дават приоритет на "истинската храна", включително "богати на фибри пълнозърнести храни", както и да ограничат приема на силно преработени храни, пишат от вести.бг.

"Това, на което дълго време съм учил клиентите си, е да ядат количество зеленчуци с обема на главата си всеки ден", каза Криглър пред CNN. "Иронията е, че повечето от храните, които ще помогнат за "фибърмаксинг", дори нямат етикети и трябва да си ги набавите пресни."