Десните бесни: ДБ да къса с ПП, щом Асен се разпорежда като главен диригент

Сериозен разрив, почти пропаст се отвори в коалицията ПП-ДБ заради скандалите с листите, в която процедура очевидно лидерът на „Промяната” Асен Василев еднолично взима решения кой e годен да участва и кой не. Десните фенове са на ръба от възмущение от факта, че шефът на ПП поставя условия на коалиционните си партньори за участие в предизборните списъци. И симпатизанти, и функционери вече натискат ДСБ и ген. Атанасов да се махат от коалицията с ПП, убедени, че ДБ спокойно могат да влязат и сами в парламента, без „Промяната” като ракетоносител.

Чашата е преляла, след като стана ясно, че ПП държи отново съотношението с ДБ да е 2 към 1 в листите, както на предишни избори, т.е. десните кандидати да са наполовина по-малко, пише лупа.бг.

Бунтът обаче назрява най-вече в редиците на ДСБ, които освен че са бесни на Асен Василев, като капак са в пълен дисонанс с евентуалното общо бъдеще в парламента на демократите с Румен Радев.

Тъмносиният актив, начело с ген. Атанасов, вече са под силната атака на симпатизантите си, които ги заяляха с вълна от възмущение, гняв и предупреждението, че ако не спрат Асен Василев да се разпорежда като „главен диригент” в коалицията, повече няма да дадат гласа си за тях. Очевидно яростта им се надигна, след като бившият финансов министър постави условие отстранени от партии да нямат място в изборните листи.

От страна на десните избиратели валят заплахи, че ако не се разделят с ПП, ще им обърнат гръб и няма кой да гласува за тях.

Време е да се оттеглите от ПП. Глас от мен в каквито и да било избори няма да видите, ако оставите този човек да е главен диригент, заплашва не един от вечните тъмносини фенове, който от десетилетия гласува за тях.

Асен Василев да се замисли накъде води тази грандомания – да поставя условия кой да влиза в листите и кой не.

Да извадиш Божанков си е тотал щета и в същото време да налагаш компрометирани лица като Бойко Рашков. С това си действие Асен Василев води ПП към пълна разруха и работи във вреда на ДБ, изригнаха десните.

Симпатизанти и функционери са категорични, че между ПП и ДБ може да има следизборна, но не и предизборна коалиция. Няма причина на света, която да налага съюз преди изборите и да търпят простотиите на галактическия император Асен Василев, предупреждава Цанимир Ангелов.

Що се отнася до евентуален съюз с Румен Радев, то по тази ос ДСБ е на рязко по-различни позиции от останалите в коалицията. Още след обявяването на оставката на президента, Атанасов заяви, че на базата на позициите, които е заемал Румен Радев като президент, не намира основание за сътрудничество. С Радев имаме тежки разминавания, особено по външнополитическа линия, отбеляза той.

"Не по думите, а по делата трябва да съдим хората", подчерта Атанасов и напомни, че по разпореждане на Радев като президент от неговото служебно правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.

"Къде стои Румен Радев по оста Русия - Украйна?", зададе логичния въпрос лидерът на ДСБ. И призова "новият партиен функционер Румен Радев" да влезе в комуникация с българското общество през медиите и да даде отговор на важните въпроси.

