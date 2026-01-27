САЩ притискат Украйна да отстъпи части от Донбас срещу 'гаранции за сигурност'

Съединените щати отново засилват натиска върху Киев, като според чуждестранни медии, свързват бъдещите американски гаранции за сигурност с готовността на Украйна да се откаже от части от Донбас, които в момента не са под руски контрол. По данни на Financial Times, позоваващ се на осем източника, запознати с разговорите, администрацията на Доналд Тръмп настоява за това условие на фона на активизиращите се дипломатически контакти между Украйна, Русия и САЩ.

Тези действия съвпадат с подновените усилия на президента Доналд Тръмп да сложи край на войната, като нов кръг от преговори се очаква на 1 февруари. Според публикацията Вашингтон е дал ясно да се разбере на украинските власти, че гаранции за сигурност ще бъдат предоставени едва след постигане на мирно споразумение с Москва - договореност, която най-вероятно би включвала териториални отстъпки в Източна Украйна. Киев обаче настоява, че подобни гаранции трябва да бъдат договорени предварително, още преди да се обсъжда загуба на територия.

Президентът Володимир Зеленски нееднократно е подчертавал, че силните и обвързващи гаранции за сигурност са абсолютно условие за всяко мирно споразумение, тъй като според него те са ключови за предотвратяване на ново руско нахлуване. В коментар пред журналисти на 25 януари той заяви, че за Украйна тези гаранции трябва да дойдат основно от Съединените щати. По-рано Зеленски дори посочи, че украинско-американските гаранции за сигурност по същество са готови, и изрази надежда съответните документи да бъдат подписани още този месец.

Украински и европейски представители са заявили пред Financial Times, че подходът на Вашингтон се възприема като опит Киев да бъде притиснат към болезнени отстъпки, докато Москва не предлага нищо насреща. Русия отдавна настоява украинските сили да се изтеглят от Донбас и вече открито обвързва всяко бъдещо споразумение с подобна стъпка, след повече от десетилетие на бойни действия в региона. Украйна категорично отхвърля пълно изтегляне, макар че официални лица признават, че могат да се обсъждат други варианти, като например създаването на демилитаризирана зона.

Паралелно с това Съединените щати са предложили и допълнителни идеи, включително създаване на свободна икономическа зона в части от опустошения Донбас. Като допълнителен стимул Вашингтон според информацията е предложил и предоставяне на още оръжия за укрепване на украинската армия в следвоенния период. Въпреки това високопоставен украински представител предупреди, че става все по-неясно дали САЩ са готови да поемат твърди и правно обвързващи ангажименти.

На терен ситуацията остава крехка. Луганска област е почти изцяло под контрола на руските сили, докато Украйна все още държи части от Донецка област, където е изградила най-обширните и силно укрепени отбранителни линии. Украинските власти предупреждават, че ако Русия успее да пробие тези позиции и да ги превземе, това би ѝ дало сериозно предимство за последващи настъпления към съседни региони.

Според информация на The Kyiv Independent, Вашингтон се надява да придвижи мирния процес към това, което смята за финален етап по време на предстоящите преговори. Москва обаче все още не е показала реална готовност да приеме обсъжданите предложения. Най-чувствителните и спорни въпроси – включително руските искания за изтегляне на украинските сили от части на Донбас и контрол върху Запорожката атомна електроцентрала – се очаква да доминират в преговорите.