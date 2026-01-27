  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +5 / +8
Варна: +6 / +6
Сандански: +5 / +6
Русе: +4 / +4
Добрич: +4 / +5
Видин: +3 / +4
Плевен: +4 / +4
Велико Търново: +3 / +3
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +2 / +3
Стара Загора: +5 / +5

Рецепта за най-вкусния качамак с балкански добавки

  • Сподели в:
  • Viber
Рецепта за най-вкусния качамак с балкански добавки
A A+ A++ A

Качамакът е едно от най-старите и обичани ястия на Балканите. Прост, засищащ и изключително вкусен, той е бил основна храна за поколението на хора в планинските и селските райони на България, Сърбия, Северна Македония и Румъния. Въпреки скромните си съставки, добре приготвеният качамак е истинско кулинарно удоволствие, особено когато е допълнен с типични балкански добавки.

Основни съставки за класически качамак

1 ч.ч. царевично брашно (по възможност по-едро смляно)

3 ч.ч. вода

1 ч.л. сол

30–40 г масло

Начин на приготвяне

В дълбока тенджера се кипва водата заедно със солта. Когато заври, царевичното брашно се изсипва постепенно, без да се разбърква веднага – традиционно се оставя да поеме водата за кратко. След това се разбърква енергично с дървена лъжица или точилка, докато сместа остава гъста и гладка. Качамакът се вари на слаб огън около 10–15 минути, като се разбърква често, за да не загори. Накрая се добавя маслото и се разбърква до пълното му разтопяване.

Истинският балкански качамак трябва да бъде плътен, но мек, с наситен царевичен вкус.

Типични балкански добавки към качамака

Сирене и кашкавал
Най-популярната добавка е натрошено бяло саламурено сирене или настърган кашкавал. Те се добавят горещи, за да се разтопят леко и да придадат кремообразна текстура.

Пръжки
Хрупкавите свински пръжки са класика в българската и сръбската кухня. Те добавят соленост и наситен месен вкус, който прекрасно контрастира с мекотата на качамака.

Кисело мляко или айрян
В много региони качамакът се сервира с гъсто домашно кисело мляко или чаша студен айрян. Това балансира ястието и го прави по-леко за храносмилане.

Запържен лук и червен пипер
Леко запържен лук в масло или маса добавя сладост и аромат, а поръсването с червен пипер придава типичен балкански характер.

Сирене с масло (заливка)
В някои райони качамакът се залива с разтопено масло, в което е добавено натрошено сирене – проста, но изключително вкусна комбинация.

Защо качамакът остава любим и днес

Качамакът не е просто ястие – той е символ на традицията, домашният уют и връзката с корените. Въпреки това модерната кухня и разнообразието от храни, този семпъл балкански специалитет продължава да се представя на трапезата, защото съчетава вкус, хранителност и автентичност.

Поднесен топъл, с богати добавки и чаша домашно вино или айрян, качамакът остава ненадминат пример за това как от малко съставки може да се създаде страхотен вкус.

#рецепта

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?