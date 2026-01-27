Бойко Василев: Подкастът не е чиста журналистика

Съвременната журналистика е изправена пред риска да изчезне като посредник в общуването между политиците и обществото. Това заяви водещият на предаването "Панорама" по БНТ Бойко Василев в интервю за БНР.

Журналистът, който е сред тазгодишните носители на наградите "Сирак Скитник", коментира пред Силвия Великова в предаването "Преди всички" качествено новата ситуация, в която работят медиите.

"Трябва да работим така, сякаш всяка дума, всяка запетая има огромно значение", подчерта Бойко Василев. Той посочи, че социалните мрежи са дали на управляващите "безценни оръжия" – възможността да говорят необезпокоявано, без да влизат в реален диалог с критични опоненти.

Критика към "фен агитките"

Според журналиста големият проблем в момента е пристрастната публика, която се държи като фен агитка. "Социалните медии я научиха – задавай критични въпроси, смазвай събеседника, но само този, когото аз мразя", коментира той. Бойко Василев отбеляза, че в предавания като "Панорама" политиците често се чувстват некомфортно, тъй като освен въпросите на водещия, чуват и тези на своите противници.

Журналистика срещу подкасти

Бойко Василев изрази скептицизъм към подкастите, като заяви, че те не са "чиста журналистика", а по-скоро форма на приятелски разговор. Според него при този формат критичната функция е силно намалена, тъй като подкастърът по дефиниция е пристрастен.

Водещият призова своите колеги да не се поддават на самоограничение и "доброволно подмазване". Той смята, че макар прикриването на политиците да решава техни тактически задачи, в дългосрочен план това отслабва съответната политическа сила.