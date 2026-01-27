Василев: Коалицията ни е единна, ако иска Радев, може да ни подкрепи

Коалицията ни е единна и това, което за нас винаги е било важно и е наистина важно, е в каква посока ще върви страната. Ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев в отговор на журналистически въпроси. Василев участва в Софийският икономически форум 2026 днес в „София Балкан Палас“.

По повод разговорите за служебен премиер Василев заяви, че това е въпрос към хората, с които президентът Илияна Йотова ще проведе консултации, и добави, че на този етап партиите не бива да се намесват в процеса.

Относно датата на предсрочните парламентарни избори Василев посочи, че тя зависи от решението на президента, като според него по-вероятно е изборите да се проведат през април, а не на 29 март, предвид училищната ваканция около Великден. Според него няма умишлено забавяне на процедурата.

По думите на Асен Василев, разговорите с партньорите от „Демократична България“ са свързани с визията за бъдещето на страната. Василев посочи, че след присъединяването на България към Шенген и еврозоната следва да бъде ясно дефинирано в каква точно страна искаме да живеем и в каква точно Европа. В коалицията има ясно обединение около идеята за силна България в силна Европа и за единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин, да може и България да се защити, посочи Василев.

На въпрос дали за „Продължаваме промяната“ е възможно управление с участието на ГЕРБ и Румен Радев, след като от ГЕРБ са заявили, че „всичко е възможно“, Василев отговори отрицателно, като според него подобен вариант не стои на дневен ред.

Председателят на ПП отхвърли твърденията за вътрешнопартийна "чистка" във връзка с Кирил Петков и Лена Бориславова. Той заяви, че Кирил Петков е напуснал поста председател на партията по собствено решение и е обявил, че излиза от политиката, като спазва заявеното от него. По отношение на Лена Бориславова Василев уточни, че тя сама е пожелала да не участва в кандидатските листи, като остава член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“.

Асен Василев посочи, че решенията за кандидатските листи ще бъдат взети след около две-три седмици, като предстоят преговори с „Демократична България“. По думите му се водят разговори и с представители на протестите и на младежки организации за включване в листите, като очакванията са коалицията да излезе със „силни листи“.

Той потвърди позицията, че Явор Божанков и Даниел Лорер не следва да бъдат в листите на коалицията ПП – ДБ, като уточни, че това решение е взето от Националния съвет още преди повече от година, когато двамата са подкрепили съставянето на правителство „Желязков“.

В отговор на въпрос за отложената ратификация за включването на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп, Василев заяви, че грешка е било подписването на подобно споразумение без предварително обществено обсъждане и без санкция от парламента. По думите му, след като първият ход е бил грешен, последващите действия не могат да бъдат правилни.