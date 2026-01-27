Първите два лота от магистралата между Русе и Велико Търново готови до 2030 г.

Всичко върви по одобрените графици и няма правена никаква промяна на крайните срокове. Ако всичко върви и занапред, както трябва, през 2030 г. трябва да са готови първите два лота от магистралата между Русе и Велико Търново, които включват трасето от крайдунавския град до пътен възел преди село Пейчиново след Бяла по първокласния републикански път в посока София. Това заяви днес директорът на Областното пътно управление в крайдунавския град инж. Стамен Савов.

Той даде пресконференция заедно с областния управител на Русе Драгомир Драганов относно напредъка по изграждането на автомагистралата и съпътстващите го процедури.

Официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше на 3 декември 2023 г., когато тогавашният министър-председател Николай Денков заяви, че това ще бъде един от основните му приоритети.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов отчете в началото на миналата година, че заради льосовата почва проектът ще претърпи промени, но не е заплашен.

Проектът е от стратегическо значение за България и за Европа, каза през септември 2025 г. ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Йорданка Чобанова. Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 отчете, че необходимите средства са осигурени.

„Вчера бяха в Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“. Получих уверение, че по магистралата продължава да се работи, съгласно сключените договори“, коментира Драгомир Драганов.

Инж. Савов отбеляза, че прекратената обществена поръчка за изменение на одобрения Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план не спира строителството на магистралата по първите два лота на проекта, включващи участъкът между крайдунавския град и Бяла и обхода на Бяла.

„Този ПУП се налага, тъй като в идейния проект и в първоначално направения ПУП на магистралата впоследствие, когато са подадени данните на инженерните мрежи от операторите, „Енерго-Про“, „Напоителни системи“, ВиК и т.н., се установяват несъответствия в някои части, съответно се налага там да се направи коригиращ ПУП“, каза инж. Савов.

Той поясни, че след обявяване на процедурата през ноември м.г. са подадени две оферти, които не съответстват на техническите изисквания и затова през февруари ще се обяви нова обществена поръчка. Инж. Стамен Ставов увери, че останалите процедури и дейности се извършват по график.

„Имаме разрешение за строеж на втория лот, т. нар. така обход на Бяла. Там се работи много сериозно вече. До една седмица ще бъде входирано искането в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разрешение за строеж за първия лот – Русе – Бяла. До края на февруари ще имаме разрешение за строеж и за него“, каза още инж. Савов.

Той припомни, че в договора за изграждане на магистралата е заложено изпълнителите да изготвят и технически проект, което също е отнело време. Въпреки това беше отчетен напредък в строителството.

„Почти в целия втори лот е премахнат хумусът на трасето. Там, където имаме съоръжения, виадукти, големия мост над река Янтра и т.н. са започнати да се изпълняват пилотите на стъпките, имаме подпорни стени, направени, други бетонови дейности и временни пътища, които са също много важни, защото няма как строителят да каца с хеликоптера на трасето“, отчете инж. Савов.

Драгомир Драганов добави, че през февруари предстои и среща в Русе с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на фирмите – изпълнители, които ще работят по трасето от крайдунавския град до Бяла. „Няма притеснения във връзка с изграждане на магистралата. Средствата са осигурени 100%. Няма как този проект да бъде провален“, каза още Драганов.

Инж. Савов уточни, че са приключени всички отчуждавания. Предстои АПИ да избере изпълнител, които да изготви технически проект и да изгражда третия лот на проекта – от Бяла до Велико Търново.

Той добави, че е присъствал на среща между представители на отговорните институции от България и Румъния по изграждане и на нов мост над река Дунав при Русе, който да се свърже с магистралата. Съоръжението е определено като много важен приоритет. Северната ни съседка е ангажирана с предпроектното проучване, като е станало ясно, че ще бъде осигурено 100% финансиране от Европа.

Ремонтът на настоящия мост между Русе и Гюргево, който започна на 10 юли 2024 г., също са по график. Инж. Савов отчете, че до два месеца трябва да започнат дейностите по последния шести участък, в който има пропуквания в панелите и се образуват дупки в асфалта. Целият ремонт на българския участък от съоръжението трябва да завърши през юли тази година.