Какво следва след отказа на Рая Назарян

След проведените разговори на вицепрезидента Илияна Йотова с потенциални кандидати за служебен премиер предстои следващата стъпка от конституционната процедура. По установения ред президентската институция трябва да проведе консултации и с парламентарно представените партии, след което да посочи служебен министър-председател и състав на кабинет, предават от NOVA.

След назначаването на служебното правителство държавният глава издава указ за разпускане на парламента и определя дата за предсрочни избори. Служебният кабинет поема управлението на страната с основна задача организацията и провеждането на вота в рамките на конституционно определените срокове. Очакванията са изборите да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.

Политолози и социолози са единодушни, че бъдещият парламент ще бъде силно фрагментиран. Според политолога Любомир Стефанов е малко вероятно в 52-рото Народно събрание да се формира стабилно еднопартийно мнозинство. По думите му всяка формула за управление ще изисква коалиция, тъй като събирането на 121 депутати от една политическа сила е нереалистично при сегашните нагласи, съобщи БНТ.

Социологът Андрей Райчев очертава приблизителната картина на обществените нагласи. Според неговите разчети подкрепата се разпределя условно в съотношение 40-20-20 между потенциален проект около президента Румен Радев, ГЕРБ и коалицията ПП-ДБ. Райчев отбелязва, че при очаквана активност от над 3 милиона избиратели около 1 милион гласа остават трудно предвидими, предаде БТА.

Анализаторите подчертават, че именно тези колебаещи се избиратели ще имат решаваща роля за конфигурацията на следващия парламент.