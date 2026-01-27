81 години от края на кошмара в лагера "Аушвиц"

Отбелязваме Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.

Историческият повод е освобождаването от Съветската армия на концентрационния лагер "Аушвиц" в Полша, на 27 януари 1945 г.

Сред най-значимите събития днес е възпоменанието в бившия лагер. Тази година фокусът е изцяло върху гласовете на оцелелите, които свидетелстват за преживените ужаси по време на Третия райх.

Поредица от събития организира и ООН. В залата на Общото събрание в Ню Йорк ще се проведе церемония с участието на генералния секретар Антониу Гутериш.