81 години от края на кошмара в лагера "Аушвиц"

81 години от края на кошмара в лагера "Аушвиц"
Отбелязваме Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.

Историческият повод е освобождаването от Съветската армия на концентрационния лагер "Аушвиц" в Полша, на 27 януари 1945 г.

Сред най-значимите събития днес е възпоменанието в бившия лагер. Тази година фокусът е изцяло върху гласовете на оцелелите, които свидетелстват за преживените ужаси по време на Третия райх.

Поредица от събития организира и ООН. В залата на Общото събрание в Ню Йорк ще се проведе церемония с участието на генералния секретар Антониу Гутериш.

