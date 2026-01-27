БНБ: Търговците нямат право да отказват банкноти от 200 евро

Банкнотите от 200 и 500 евро са законно платежно средство в България и търговците нямат право да отказват плащания с тях. Това заяви главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на брифинг на Координационния център към механизма за еврото в Министерския съвет днес, 27 януари 2026 година.

"200 евро е законно платежно средство, както и 500 евро също трайно запазва стойността си в обращението. Всички търговци трябва да ги приемат", подчерта Стефан Цветков. Категоричната позиция на централната банка идва след редица сигнали от граждани, че големи търговски вериги и по-малки магазини масово отказват да приемат едри еврови номинали поради притеснения от фалшификати.

Въпреки уверенията за гладък преход, данните на институциите разкриват сериозен натиск от страна на финансовата престъпност. Само за последните три седмици са установени 71 случая на опити за плащане с фалшиви евробанкноти. В периода от 16 до 22 януари са регистрирани 23 нови случая, включително използване на така наречените "реквизитни пари" (банкноти за игри или филмови продукции). Към момента са образувани 11 досъдебни производства за разпространение на неистински парични знаци.

Краят на двойното обращение

България навлиза в последните пет дни, в които разплащанията могат да се извършват едновременно в левове и евро. От 1 февруари 2026 година единната европейска валута остава единственото законно платежно средство в страната. Към момента близо 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение, но на пазара все още остават около 10 милиарда лева.

Председателят на Координационния център Владимир Иванов призова гражданите да проявяват рационалност и да не използват клоновете на "Български пощи" като основни обменни бюра, за да не се изчерпват бързо наличностите, необходими за хората в малките населени места. Институциите уверяват, че пазарът е наситен с евро и няма данни за изкуствено повишаване на цените вследствие на валутния преход