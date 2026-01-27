Смъртоносен вирус в Индия предизвиква паника: Нипа е сравняван с COVID-19!

Епидемия от смъртоносния вирус Нипа (Nipah) в Западен Бенгал, Индия, предизвиква тревога в цяла Азия, като се засилват проверки на летища и гранични пунктове. Тайланд започна да проверява пътници, пристигащи от Западен Бенгал на летищата Суварнабхуми, Дон Муеанг и Пукет, докато Непал въведе подобни мерки на летището в Катманду и на сухопътните граници. Тайван обмисля да класифицира Нипа като болест от категория 5 със задължително уведомяване, което изисква незабавно докладване и строги мерки за контрол.

Епидемията започна по-рано този месец, когато петима здравни работници в Западен Бенгал се заразиха с вируса, като един от тях е в критично състояние. Властите поставиха под карантина около 110 души, които са имали контакт с тях. Вирусът, естествено пренасян от прилепи и понякога от свине, може да премине към хората и след това да се разпространява от човек на човек, често чрез близък контакт или замърсена храна. Процентът на смъртност е тревожно висок - между 40% и 75%, като няма налична ваксина или одобрено лечение. В момента се доставят моноклонални антитела, но запасите са ограничени, което излага здравните системи на уязвимост.

Заразяването с Нипа може да започне постепенно, с треска, главоболие, мускулни болки, възпалено гърло и повръщане. В тежки случаи вирусът може да доведе до пневмония, респираторни проблеми и смъртоносно възпаление на мозъка, известно като енцефалит, което понякога причинява объркване, гърчове или кома. Инкубационният период е от четири до 21 дни, което означава, че вирусът може да се разпространява тихо, преди да се появят симптоми. Оцелелите могат да изпитат дългосрочни неврологични проблеми, включително гърчове и промени в личността, а редки случаи на повторно заразяване са документирани месеци или години по-късно.

Минали огнища дават мрачна представа. Вирусът е открит за първи път в Малайзия през 1998 г. сред свиневъди, като тогава над 100 души загиват, включително около един милион прасета, предизвиквайки значителни икономически и социални последици. Бангладеш има почти ежегодни огнища от 2001 г. насам, а Индия е регистрирала случаи в Западен Бенгал и Керала, включително смъртоносни инциденти през 2018 и 2023 г. Вирусът продължава да се появява спорадично, което подчертава постоянния риск от по-широка епидемия.

Властите в Индия се борят да овладеят текущото огнище. В Барасат, близо до Колката, две медицински сестри остават хоспитализирани в интензивното отделение. Провеждат се разследвания за стотици потенциални контакти. Карантинните мерки продължават 21 дни, особено за хора с близък контакт, като членове на семейството и болничен персонал. Местни експерти подчертават, че ситуацията е контролирана, но предупреждават, че дори малки пропуски могат да доведат до бързо разпространение, особено предвид високия потенциал на заразата и тихия инкубационен период на Нипа.

Азиатските държави предприемат проактивни мерки, напомнящи времената на COVID-19. Пътуващите от Западен Бенгал се проверяват стриктно, изисква се попълване на здравни декларации и при наличие на симптоми могат да бъдат поставени под карантина. Провеждат се кампании за обществено информиране, съветващи да се избягва консумацията на сурови или неизмитите плодове, контакт с прилепи или свине и близък контакт с заразени лица. Здравните власти подчертават важността на ранното откриване, хигиената и мониторинга, но невидимата природа на вируса и неговата смъртоносност предизвикват широко разпространена тревога.

Световната здравна организация включва Нипа (Nipah) в списъка на най-рисковите патогени заради епидемичния му потенциал и високата смъртност. Учените определят плодоядните прилепи като основен резервоар, с антитела, открити в цяла Азия и части от Африка. Въпреки това потвърдените огнища при хора остават географски ограничени, основно в Южна и Югоизточна Азия. Въпреки това здравните експерти предупреждават, че с международните пътувания и гъстите населени райони, дори една недиагностицирана верига на предаване може да се разрасне бързо.

Епидемията от вируса Нипа напомня за страховитите начала на пандемията от COVID-19. Комбинацията от висока смъртност, тихо разпространение и липса на лечение или ваксина означава, че властите и обществото трябва да останат бдителни. Пътуващите от Западен Бенгал и Керала се призовават да следят здравето си, да спазват летищните проверки и да потърсят незабавна медицинска помощ при първите признаци на заболяване. Дори няколко недиагностицирани случая могат да стартират вериги на предаване, което прави овладяването на вируса надпревара с времето.