Рая Назарян след срещата с Илияна Йотова: Изборите няма как да са на 29 март
„Датата на предсрочните парламентарни избори няма как да бъде 29 март към настоящия момент, няма яснота все още коя ще е датата“.
Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след среща с президента Илияна Йотова.
Следващите дати за вота са 5, 12 и 19 април. На 5 април е Цветница и е Великден за католиците, а на 12 април е Възкресение Христово за православните християни. От 4 април започва и пролетната ваканция на учениците.
Не е честно спрямо гражданите изявено политическо лице да е служебен премиер, така Назарян отговори на въпроса дали ще приеме да е служебен премиер. По думите ѝ същото важи и за служебния вътрешен министър, тъй като основната задача на служебното правителство е организацията на честни избори.
Срещата между президента и председателя на парламента е първата от серията разговори в търсене на служебен министър-председател.
Председателят на парламента е от кръга лица, които могат да поемат поста на служебен министър-председател, но многократно обяви, че ще откаже
Назарян е от кръга лица в така наречената „домова книга“, определени с последните промени в Конституцията като възможни кандидати за служебен премиер на страната.
Сред възможните варианти са подуправителите на БНБ – Радослав Миленков, Петър Чобанов и Андрей Гюров. Гюров който все още чака решение на Съда на Европейския съюз по казуса с предсрочното отстраняване от поста. Решението се очаква през март.
Вариант също са председателят на Сметната палата – Димитър Главчев и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Възможен избор за служебен премиер е и заместник омбудсманът – Мария Филипова.
Срещи с потенциалните премиери ще преминат по публично и предварително оповестен график, обяви в първата си публична изява вчера Илияна Йотова. Очаква се до края на деня от президентството да обявят графика за срещите с потенциалните служебни премиери.
От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще са предсрочните избори. Президентът ги насрочва до 2 месеца след назначаването на служебен кабинет.
Още по темата:
- » Политически коментари след отказа на Рая Назарян да стане служебен премиер ОБЗОР
- » Рая Назарян отказа на Йотова поста на служебен премиер
- » Рая Назарян отпадна като вариант за служебен премиер