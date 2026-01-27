Рая Назарян след срещата с Илияна Йотова: Изборите няма как да са на 29 март

„Датата на предсрочните парламентарни избори няма как да бъде 29 март към настоящия момент, няма яснота все още коя ще е датата“.

Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след среща с президента Илияна Йотова.

Следващите дати за вота са 5, 12 и 19 април. На 5 април е Цветница и е Великден за католиците, а на 12 април е Възкресение Христово за православните християни. От 4 април започва и пролетната ваканция на учениците.

Не е честно спрямо гражданите изявено политическо лице да е служебен премиер, така Назарян отговори на въпроса дали ще приеме да е служебен премиер. По думите ѝ същото важи и за служебния вътрешен министър, тъй като основната задача на служебното правителство е организацията на честни избори.

Срещата между президента и председателя на парламента е първата от серията разговори в търсене на служебен министър-председател.

Председателят на парламента е от кръга лица, които могат да поемат поста на служебен министър-председател, но многократно обяви, че ще откаже

Назарян е от кръга лица в така наречената „домова книга“, определени с последните промени в Конституцията като възможни кандидати за служебен премиер на страната.

Сред възможните варианти са подуправителите на БНБ – Радослав Миленков, Петър Чобанов и Андрей Гюров. Гюров който все още чака решение на Съда на Европейския съюз по казуса с предсрочното отстраняване от поста. Решението се очаква през март.

Вариант също са председателят на Сметната палата – Димитър Главчев и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Възможен избор за служебен премиер е и заместник омбудсманът – Мария Филипова.

Срещи с потенциалните премиери ще преминат по публично и предварително оповестен график, обяви в първата си публична изява вчера Илияна Йотова. Очаква се до края на деня от президентството да обявят графика за срещите с потенциалните служебни премиери.

От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще са предсрочните избори. Президентът ги насрочва до 2 месеца след назначаването на служебен кабинет.