80 литра на кв.м дъжд паднаха в Триград, Рожен с нова снежна покривка

Най-значителни количества валежи във вчерашния ден са отчетени в района на девинското село Триград, където са измерени 80 литра на квадратен метър, съобщиха за БТА от Метеорологичната станция на връх Рожен.

В село Арда, община Смолян, падналите валежи са 69 литра на квадратен метър, в Мугла – 58 литра, а в град Смолян – 45 литра на квадратен метър.

В района на Рожен е отчетена снежна покривка, като новонавалелият сняг е осем сантиметра, а общата снежна покривка достига 18 сантиметра.

Температурите в региона са предимно положителни, като на Рожен е измерена минимална температура от минус 1 градус.