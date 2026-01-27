80 литра на кв.м дъжд паднаха в Триград, Рожен с нова снежна покривка
Най-значителни количества валежи във вчерашния ден са отчетени в района на девинското село Триград, където са измерени 80 литра на квадратен метър, съобщиха за БТА от Метеорологичната станция на връх Рожен.
В село Арда, община Смолян, падналите валежи са 69 литра на квадратен метър, в Мугла – 58 литра, а в град Смолян – 45 литра на квадратен метър.
В района на Рожен е отчетена снежна покривка, като новонавалелият сняг е осем сантиметра, а общата снежна покривка достига 18 сантиметра.
Температурите в региона са предимно положителни, като на Рожен е измерена минимална температура от минус 1 градус.
