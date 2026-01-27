Рая Назарян отказа на Йотова поста на служебен премиер

Председателят на Народното събрание Рая Назарян е отказала на президента Илияна Йотова да бъде служебен премиер.

Илияна Йотова започва консултации за служебен кабинет

"Колкото и да е подготвен председателят на НС, не е честно и справедливо. Към него винаги ще има съмнения за някакви намеса в изборния процес", каза Назарян след срещата си с президента.

По думите ѝ Йотова трябва да вземе решение кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото за честни избори.

Същото се отнася и за избора на служебен вътрешния министър - трябва да бъде надпартийно лице, убедена е Назарян.

Датата на изборите няма как да бъде 29 март, предполага шефът на парламента.

"Към настоящия момент няма яснота за дата на изборите. Ако до края на тази седмица бъдат проведени всички беседи, ще може да се задава този въпрос на президента", препрати Рая Назарян.

Тя е убедена, че разговорът с президента ще помогне на Йотова да вземе решение на кого да даде указа си.